El SD Cruces ha optado por emitir un comunicado oficial después de conocer la sanción ejemplar del Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Gallega de Fútbol tras lo sucedido durante y después del derbi con el Agolada en el campo de O Camballón. El escrito hecho público a través de las redes sociales de la entidad granate pretende desmarcarla de los hechos sancionados y, sobre todo, apoyar a la árbitra auxiliar Paula González Pombo, víctima de insultos y ofensas machistas por parte de algunos seguidores locales.

El comunicado oficial del Cruces comienza admitiendo que “en primer lugar, como se muestra en la prensa, una de los jueces de línea recibió insultos de algunos aficionados del Cruces”. Acto seguido, los responsables del conjunto cruceño destaca que “desde el club queremos mostrar nuestra total repulsa contra la violencia de género. Es por ello que nos parece denigrante que tal acto, realizado por una minoría de aficionados, sea generalizado por los medios de comunicación, dando la impresión de que fue protagonizado por la totalidad de la afición”.

El escrito del club de O Camballón continúa diciendo que “asimismo, queremos recalcar que no nos sentimos identificados con estas personas que están dañando el hermoso proyecto que arrancó el año pasado, con la creación de dos equipos femeninos, proyecto del cual nos sentimos tremendamente orgullosos”. En este sentido, quiere dejar claro que “cabe señalar que algunos de los pilares fundamentales del club son la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, aspectos bien conocidos que reflejamos a diario en nuestras redes sociales y en el buen trato en el campo de fútbol con los equipos rivales”.

La árbitra auxiliar también es recordada en otro de los párrafos del comunicado donde se dice que “por eso queremos mandar toda la fuerza y ánimo a la linier que sufrió tales agresiones verbales y machistas, de las cuales tomaremos serias medidas internas para que ninguna mujer tenga que pasar por esto, simplemente por ser mujer”. Y en cuanto a los aspectos relatados tanto en el acta arbitral firmada por el árbitro principal, Xesús Fontes, como en el añadido de la misma, desde el Cruces se señala que “respecto a las acusaciones dirigidas a dos de los integrantes del club por parte del equipo arbitral, mencionar que algunos de los aspectos citados en el acta y en el anexo a la misma son falsos, además de estar fuera de contexto. Algunos ejemplos son: la falta de agua caliente en los baños, el impedimento para subir a los vehículos o algunas de las amenazas expuestas en el informe”. El escrito oficial termina cargando contra el estamento arbitral explicando que “en última instancia, mientras existan estas actitudes en los deportes tradicionalmente “masculinizados”, no daremos paso a la plena igualdad entre hombres y mujeres. Mientras haya árbitros y árbitras no calificados, el fútbol no será un deporte justo”.

Cabe destacar que entre las sanciones impuestas al Cruces por el organismo federativo sobresalen los 14 partidos de suspensión al delegado del primer equipo, Juan Carlos Gómez Rey. Además, también se le impone un castigo de un mes de inhabilitación a un aficionado local por atentar contra el decoro y la dignidad. Además, el comité resuelve aplicar una “multa al club y apercibimiento de clausura de instalaciones deportivas o celebración de partidos a puerta cerrada” y le confiere un plazo de 5 días para que subsane las deficiencias en la instalación advertidas en el acta arbitral y referente a la falta de agua caliente en el vestuario de los colegiados, una de las quejas mostradas en el anexo al acta de Xesús Fontes.