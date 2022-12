El deporte del oval lalinense está de enhorabuena. La que fuera considerada como una de las mejores pilier españolas de la historia reciente, Rocío García Eiras, ha sido nombrada vicepresidenta de la Federación Gallega de Rugby. La deportista lalinense forma parte de la Ejecutiva que preside José Ignacio Cociña y afrontará una nueva etapa en su larga trayectoria vinculada al rugby. “Realmente, llevo meses vinculada en la federación. En febrero, el presidente Nacho Cociña habló conmigo para entrar en la Ejecutiva y desde entonces estoy en la directiva arrimando el hombro. Lo que pasa es que hubo elecciones la semana pasada y es como que durante todo el año estuvo la cosa preparándose para las elecciones y ahora se dio a conocer la nueva directiva”, explica.

Rocío García Eiras también recuerda que en el organigrama “entramos tres chicas nuevas. Conmigo van a estar Vanesa Rial, que jugó conmigo en la selección española, Helena Boullón, que también jugó conmigo en el CRAT. Es savia nueva y con ganas de intentar no cambiar cosas porque hay cosas que se estaban haciendo bien, pero se trata de ayudar a todos los clubes con los medios que tiene la federación”. Eiras indica que “en verano también se cambió la directiva de la Española y está habiendo nuevos proyectos y nuevas formas de competición. De hecho, aún mantuvimos una reunión la semana pasada sobre el tema dándole más valor si cabe al rugby base y las escuelas porque pensamos que por ahí es donde hay que empezar para que los clubes puedan mejorar y crecer, que es lo que necesitamos”.

Uno de los aspectos a los que dedicará la expilier “abellona” en su nuevo cometido tiene que ver con el sistema de competición. En este sentido, comenta que “no podemos estar con una liga en Galicia con cuatro equipos y con equipos de 20 fichas. Creo que ahora mismo estamos apostando muy fuerte en lo que son las escuelas y que cada tres semanas tengan lugar concentraciones de la base a nivel gallego. También hay que abordar nuevas técnicas de formación, de gestión e informar a los clubes porque demandan mucha formación. Lo mismo pasa con los árbitros”.

Preguntada por su relación con el equipo rojinegro y lo que a partir de ahora supondrá su trabajo en la federación, Rocío García Eiras no duda en afirmar que “yo estaré vinculada al Rugby Lalín toda mi vida. Soy “abellona” desde que nací en esta historia del rugby. Además, tengo ahora a la niña en la escuela del Rugby Lalín y entonces es imposible no estar vinculada con el club. También es cierto que no es incompatible ser madre de jugadora y exjugadora con la vicepresidencia de la federación”. Lo cierto es que a partir de ahora, en lo que al rugby femenino gallego se refiere se hablará con una inconfundible perspectiva lalinense y “abellona”.