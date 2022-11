Durante los meses de verano Pablo Cacheda se afanaba en transmitir su mensaje a la afición y a los medios de comunicación. Llegaban tiempos de cambio en el Disiclín Lalín. La retirada de jugadores importantes obligaba a un relevo generacional y con él una etapa de incertidumbre. Sin embargo, transcurridas las onces primeras jornadas los aficionados todavía deben estar aguardando por ese temido viaje por el desierto. Los rojinegros están a estas alturas igualando sus registros de su brillante año pasado y metidos en puestos de fase de ascenso. Entre esa temporada de referencia y la actual hay sin embargo muchas diferencias. El equipo de Cacheda ya no es el mismo ni juega a lo mismo. El Disiclín ha sabido reinventarse con acierto para explotar lo que tiene y no echar de menos lo que se fue. Y lo mejor, lo ha hecho en tiempo récord.

A estas alturas del 2021, el equipo de Cacheda mandada en la clasificación de Nacional con 19 puntos en su cuenta. Este año y con un calendario complicado de inicio, el equipo es colíder con 18. Son números que, como el técnico siempre recuerda, habrían firmado de inicio. En ese aspecto las temporadas son similares pero las diferencias comienzan a vislumbrarse en los números. Los rojinegros están anotando casi tres goles más por partido en relación a la temporada que acabaron como campeones. Por contra, encajan cuatro goles más por encuentro.

Este cambio de registro se justifica por la modificación de una plantilla que perdió veteranía y kilos con la retirada de jugadores importantes en los últimos años, suplidos por canteranos todavía por pulir. Además, en esas bajas los rojinegros perdieron especialistas defensivos y centrales que cierren el juego interior rival. Asumida la pérdida, los rojinegros tardaron poco en encontrar el remedio y este pasa por explotar su velocidad y su intensidad defensiva.

Al Disiclín ya no le interesa la lucha cara a cara. Sin tanques, lo suyo es la guerra de guerrillas. Una buena muestra de este factor es el incremento de goles encajados y anotados, una consecuencia del mayor número de ataques en cada partido. Es algo buscado. Cacheda quiere que su equipo juegue a toda velocidad y no solo tras robo, también tras gol encajado. No hay descanso cuando se juega contra este Disiclín, un ritmo que pocos equipos en esta categoría acaban aguantando. Este factor se deja notar casi en cada partido, cuando, entrada la segunda parte, los rojinegros comienzan a abrir brecha. Las piernas frescas de gran parte de su tropa permiten jugar a eso.

Curiosamente, la reinvención del Disiclín se ha topado con cambio en las normas que le ha venido como anillo al dedo, la posibilidad de realizar el saque de centro desde cualquier posición del círculo central. Los lalinenes aprovechan en muchas ocasiones esa libertad para lanzar sus contras sin dar tiempo al equipo rival para rearmarse a nivel defensivo.

Esta apuesta se nota en la aportación ofensiva de jugadores como Ramón, uno de los extremos más veloces de la categoría. Los extremos son precisamente claves en el entramado preparado por Cacheda. Mermada su defensa, los rojinegros han cubierto su parcela central con un sistema 5-1, más utilizado este año que su tradicional 6-0. Esto obliga a un gran desgaste en el medio, dejando la responsabilidad de salir a la contra a sus extremos, que están mucho más frescos, así como a su hombre adelantado.

Las modificaciones realizadas por el Disiclín este año son tan acertadas como difíciles de aplicar con el acierto con el que lo están acierto. Ni las bajas ni la inexperiencia parecen estar afectando a un equipo que está demostrando que en el infierno, tampoco se está tan mal.