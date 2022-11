El Estradense cayó derrotado el pasado domingo ante en Gran Peña en un partido en el que se vieron superados en todas las líneas. Así lo entiende su entrenador, Nacho Fernández. “Es un rival que juega con un ritmo muy alto y con calidad pero que sufre a nivel defensivo. Sin embargo, no fuimos capaces de hacerles daño. A nivel ofensivo no estuvimos bien”, lamentó. “Fuera de casa nos está costando ganar. Tenemos que intentar hacer más daño con la pelota y no regalarla. Debemos encontrar un equilibrio”, añadió. Este partido dejó sin embargo la mala noticia de la lesión de Uriol. El jugador tuvo problemas en la rodilla durante el partido y tendrá que someterse a pruebas para conocer el alcance de su lesión. Nacho aguarda que todo quede en un susto, aunque a priori señaló que “no tiene buena pinta”.