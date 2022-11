Ángel Muñiz llegó al equipo juvenil de la Escola Estrada de Fútbol base con 18 años procedente del Conxo y tardó poco en ganarse los primeros minutos con el Estradense. Su debut llegó en un partido contra el Choco, en el que salió como falso nueve. En aquellos años el jugador de Valga destacaba por ser un mediapunta, pequeño de estatura pero con mucho descaro y calidad. Al año siguiente se quedó en la plantilla del primer equipo, buscando sus minutos en Tercera División, casi siempre saliendo desde el banquillo.

Todo cambió sin embargo cuando, en plena resaca de la pandemia, el Estradense tuvo que acudir al campo del Pontellas con una plantilla en cuadro por culpa de los positivos por COVID. La solución de Alberto Mariano fue convertir al joven jugador en un lateral improvisado. “Lo único que pensaba antes del partido era en que no podía liarla”, recuerda. Aquello salió bien, tanto que dos años después el joven jugador es el dueño indiscutible del lateral derecho del Estradense, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo semana tras semana.

“Al principio me costó adaptarme. A la hora de ir hacia arriba nunca tuve problemas pero cuando tocaba defender estaba más perdido. Ahora ya no me pasa. Estuve trabajando mucho sobre ello y ya lo hago mucho mejor. Siempre se dice que es más fácil destruir a crear pero hay que aprender a hacerlo bien”, explica el jugador recordando aquel inesperado cambio de posición sobre el campo. Lo cierto es que las cualidades de Ángel se adaptaron perfectamente a la posición de lateral. Su velocidad y su estatura esconden un jugador muy fuerte, capaz de ganar batallas individuales duras. Además, es un jugador capaz de subir y bajar la banda durante todo el partido de manera incansable. “Cuando llega el final del partido y los rivales empiezan a tener menos fuerzas es cuando más cómodo estoy. Eso demuestra lo bien que nos prepara siempre Manuel Blanco, pero no soy solo yo al que le pasa. Trabajando con él gané velocidad en el campo, fuerza y resistencia”, admite.

Esas cualidades sobre el campo le hicieron ganarse un mote en el vestuario del Estradense que poco a poco fue calando en todos los estamentos del club para terminar convertido en el nombre por el que todos los conocen: “Poni”. “Me lo pusieron poco después de llegar y ya lo tengo asumido. Viene de que soy bajo y fuerte”, explica. “La idea fue de Brais Vidal, Ánder, Brais Calvo... Sé que lo hicieron con cariño y al final me terminó quedando”.

A nivel de equipo, Ángel se muestra ilusionado por la temporada que tienen por delante y las buenas sensaciones y resultados de las últimas jornadas. “Al igual que los años anteriores, nos costó empezar, pero ahora mismo estamos muy bien. Fuera nos está costando más pero en casa somos muy fuertes. Todos los equipos de Tercera saben que a A Estrada se viene a sufrir”, afirma. Para Poni el secreto del Estradense sigue siendo esa conjunción entre veteranos como Javicho, Vicente, Brais Calvo o Carabán, que “son un escándalo y nos ponen las cosas muy fáciles”, y los jóvenes valores con ganas de hacerlo bien en la categoría.

La buena temporada pasada realizada por el dueño de la banda derecha del Estradense no pasó desapercibida en la categoría, y más teniendo en cuenta que solo tiene 21 años. En verano llegaron cantos de sirena de equipos importantes de la categoría pero el de Valga rechazó ofertas para seguir en el Estradense.