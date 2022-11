Carlos Martínez, más conocido como Romario, destacó desde muy pequeño en el fútbol 11, aunque todo cambió en tercero de la ESO. Tras suspender varias asignaturas sus padres decidieron sacarlo del fútbol para que se centrase en sus estudios. El compostelano sin embargo encontró otro lugar en el que saciar su sed de balón. Lo hizo enrolándose en el equipo de fútbol sala del colegio como extraescolar. A partir de ahí, llegó llegó la locura. El Santiago juvenil lo incorporó a sus filas y después saltó al segundo equipo. Con 20 años, Romario debutaba en Primera División con el Lobelle, junto a Alemao y compañía. “Con tantos jugadores buenos como había no tenía ni sitio en los vestuarios para cambiarme”, bromea recordando aquellos tiempos. “Fue una época bonita. Uno siempre se ilusiona con poder vivir de esto y más en el equipo de tu ciudad”.

Romario decidió después buscar minutos en el Noia, siendo campeones de Segunda B. A partir de ahí, las lesiones acabaron con la brillante carrera del jugador compostelano. Se rompió la rodilla hasta en tres ocasiones hasta que finalmente, con 27 años, decidió colgar las botas de manera definitiva. Romario se marchó entonces fuera de España, para trabajar montando parques los eólicos, una ocupación que hace solo unos meses lo trajo de nuevo a Galicia. Una vez aquí, su teléfono tardó poco en sonar. El técnico del Inversia Seguros A Estrada Fútsal, Oscarín, a quien conocía de su paso por el Santiago y el Noia, lo convenció para volver a las pistas.

Siete años después de su retirada y ya con 34 años, Romario está de vuelta, una gran noticia para los aficionados del Coto Ferreiro, que ya disfrutan de su calidad. “Empezamos mal pero ya llevamos un mes jugando bastante bien. Cuando estás en una dinámica negativa la cabeza afecta mucho. Ahora llevamos varios partidos que estamos jugando bien y la gente está con más confianza. El aspecto mental es clave”, afirma el jugador. “En mi caso fueron siete años parado, desde 2015. Eso es algo que se nota a comienzo de temporada. Me falta rodaje y el tema muscular me pasa factura, con algunas molestias y lesiones. También, el estar tanto tiempo sin tocar balón, se nota. Tu cabeza piensa que todo está igual que antes, pero no. Con los entrenamientos voy cada vez recuperando sensaciones”.

“Aquí tenemos un grupo muy bonito. Después de tanto tiempo fuera no conocía a los jugadores pero tras los primeros entrenamientos le dije a Oscarín que íbamos a acabar de mitad de tabla para arriba. No comenzamos bien pero creo que vamos a acabar la primera vuelta en una posición cómoda”, explica. “El fútbol son dinámicas y si empiezas con la flecha para abajo, es complicado levantarla, pero ya logramos hacerlo”.