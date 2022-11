Tras su gran temporada pasada, la estradense Carmen Escariz decidió este año lanzarse a la aventura. La deportista del Ourense Atletismo hizo las maletas hace unos meses para mudarse a la capital de España. Lo hizo sin la beca interna ni externa que aguardaba tras su participación en Copa del Mundo de Marcha que se disputó en Omán y su cuarto puesto en el Campeonato de España pero con la ilusión de dar un paso más en su carrera deportiva. Por el momento, las cosas no le han salido como esperaba, aunque la estradense no está dispuesta a tirar la toalla.

La pasado fin de semana, Carmen Escariz fue uno de los nombres propios en la Espada Toledana junto a algunas de las mejores atletas españolas de la especialidad que se dieron cita en Toledo. La estradense terminó marcando un tiempo de 24’26” sobre los cinco kilómetros, siendo tercera sénior y undécima absoluta. Esta buena posición final en un cartel de primer nivel no dejaron sin embargo satisfecha a la atleta, que viene arrastrando problemas de salud que están condicionando su estado físico para la alta competición. “Estoy mal. No doy entrenado bien. A pesar de que estoy haciendo lo que puedo me cuesta seguir el ritmo. Ahora mismo tengo que centrarme en recuperarme para volver a estar al máximo. Tengo que tener paciencia”, admite la estradense, que sufrió una fuerte cistitis que la llevó incluso al hospital.

Estos problemas llegan además en mal momento, en pleno salto al vacío. Tras su buen año pasado, Escariz se trasladó a Madrid, donde, a pesar de no contar con beca, puede entrenarse cada día con el grupo del Centro de Alto Rendimiento. Lo hace por las mañanas, mientras que por las tardes trabaja como monitora en un gimnasio. “Es un ritmo de entrenamiento muy alto. Me está costando compaginar ambas cosas porque la exigencia física es dura”, explica.

A pesar de todos estos problemas con los que se ha encontrado, la atleta estradense no se rinde y defiende la decisión tomada. “Tengo que seguir peleando. No fue fácil al principio, llegando a un sitio en el que no conocía nada ni a nadie pero este era el momento de intentarlo”, afirma. Para lograr su objetivo, Escariz solo pide recuperarse a nivel físico para poder entrenar cada día al mismo nivel que sus compañeros.