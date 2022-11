Ha tenido que soportar unas cuantas bromas pero Iván Castro, más conocido en el mundo del fútbol como Makelele, se lo toma con su habitual humor. “Aquí siempre me vacilan pero en Lalín no porque todavía no tienen tanta confianza”, explica el entrenador de porteros. “Menos mal que no tienen que jugar entre ellos”, bromea. Desde su retirada como portero en activo, el estradense dio el salto al banquillo, ejerciendo desde hace cinco años como entrenador de porteros del Estradense, cuatro de ellos con Alberto Mariano, y ahora uno con Nacho Fernández. Hace solo unos meses sin embargo, recibió una llamada de su amigo Toño González, entrenador del Lalín, a la que no supo decir que no.

El Club Deportivo Lalín y la Escola de Fútbol Lalín se habían quedado sin entrenador de porteros solo unas semanas después de comenzar la temporada y buscaban de urgencia a un nuevo técnico. “Fue algo que no me pensé mucho”, reconoce el de Vea, que en su etapa como deportista en activo estuvo dos años en los juveniles del Lalín y otros dos en el primer equipo. A las órdenes de Acevedo vivió con el equipo su última fase de ascenso a Segunda B. Después puso rumbo al Estradense, donde pasó gran parte de su carrera. Makelele sin embargo tuvo que hablar antes con el Estradense. “Siempre cumplo mi palabra, así que antes de dar el sí hablé con el presidente del Estradense, Toño Camba, para pedirle permiso, y no me pusieron ninguna pega, todo lo contrario”, explica. De esta manera, el entrenador de porteros ejercer cuatro días a la semana con el Estradense y pasa las tardes de los martes en Lalín trabajando con los porteros de la escuela y del primer equipo. En el Manuel Anxo Cortizo se ha encontrado con Peti, Iker y Penela como porteros del Lalín. “Son buenos porteros y trabajan bien. Está claro que hay diferencias entre el Lalín y el Estradense, sin embargo en el Lalín están haciendo las cosas bien y se nota que es un club grande por cómo tratan a los jugadores. Es un pena ver a este equipo en Primera. Ojalá este sea su año y logre ascender”, afirma. En cuanto al Estradense, se da la casualidad de que Makelele ha trabajado durante estos cinco años con los mismos dos porteros principales, Coke y Cascallar. Los dos se han ido repartiendo titularidades, Coke ha ganado la batalla en las últimas temporadas. “Ahora mismo está a un gran nivel. Creo que es el jugador más regular de la plantilla y nos está dando puntos con sus paradas. Eso es muy importante. Soy de los que piensa que tiene que jugar el que mejor esté en cada momento pero a ver quién lo saca ahora de ahí”, afirma Makelele. El exportero estradense se muestra contento con su nueva labor como entrenador. “Es algo totalmente distinto a ser portero pero también es bonito”, manifestó.