Xián Prado fue uno de los nombres propios de la edición de este año de la Subida á Estrada. A los 27 años el estradense decidía debutar en una prueba de rallyes y lo hacía con una apuesta ambiciosa a los mandos de un Fórmula Outeda nuevo que había alquilado a Jacobo Senín. “Empecé a ir a los rallyes cuando era pequeño con mi tío y luego con mis amigos. La gasolina siempre me llamó la atención. Me encantan los coches y tengo un kart con el que corro en circuito. Esto supuso un esfuerzo a nivel económico. “Este es mi sueño, así que decidí vender un Focus que tenía y comencé a buscar el presupuesto hasta que lo logré”, explicaba el piloto días antes de tomar la salida en la prueba de casa.

Esta primera prueba no terminó como le habría gustado pero sí que consiguió meterle el gusto en el cuerpo para querer más. “La verdad es que no tuve suerte en la última pasada. Me llevé un buen susto porque en la zona de bajada el coche se giró y volqué”, recuerda. A pesar de ese incidente, Prado considera que fue un buen debut. “Para ser la primera vez no me fue nada mal. Fui de menos a más y el sábado ya terminé de doce o trece de la general. Tanto la experiencia como el coche me gustaron”.

Esas sensaciones fueron las que alentaron al piloto estradense a dar un paso adelante, y muy grande. A partir de la subida estradense Prado comenzó a ahorrar hasta que terminó reuniendo el dinero necesario para adquirir el fórmula en propiedad. Desde el pasado sábado, la montura ya está en su casa con vistas a realizarle algunas mejoras y modificaciones. Su intención es estrenarlo el próximo 11 de diciembre en el circuito Olaberría en Gipuzkoa. El estradense recordó que el fórmula está prácticamente nuevo. Ya que solo tenía treinta minutos de uso antes de llegar a sus manos para la Subida á Estrada.

Ahora Prado afronta con ilusión la próxima temporada, en la que su objetivo será disputar todo el Campeonato Gallego de Montaña. Para ello, necesitará del necesario respaldo económico por parte de los patrocinadores, ya que este tipo de fórmulas tienen un mantenimiento exigente y periódico. El piloto anunció que podría sacar sin embargo la licencia nacional, para poder participar en la Subida á Estrada en caso de pasarse a la Copa de España. En toda esta aventura, Prado agradeció el apoyo de la Escudería Estradense.