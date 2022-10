El estradense David Vázquez Liste continúa ampliando su palmarés en los distintos campeonatos a los que acude sentado en el asiento derecho. Aunque ahora dice que no se siente campeón del CERA, lo cierto es que su contribución a que Víctor Senra se alzara con el título es innegable. “Es cierto que siempre tiene que llevar a un copiloto, pero esta vez no me siento campeón porque sólo pude acompañarle en dos pruebas, el Norte de Extremadura y el Rías Baixas, además del San Froilán del Gallego, donde tuvimos mala suerte”, explica el modesto copiloto de A Estrada.

Lo cierto es que Víctor Senra ha cerrado una temporada para enmarcar, tanto con “Jandrín” López como con el estradense David Vázquez, dentro del Regional gallego y en la Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA) con el Skoda Fabia de RaceSeven, que tan buen resultado ha dado en las pruebas disputadas este año. . Senra ha logran la victoria en cinco de los seis rallyes del CERA. (Rali do Cocido, Narón, Ferrol, Rías Baixas y Norte de Extremadura), contando con la ayuda de David Vázquez en las citas viguesas y extremeñas, con resultados excelentes en ambas y donde la dupla de Skoda no encontró rival. En el regional gallego Senra se llevó la victoria en cinco de las siete pruebas puntuables, siendo en el San Froilán, tercero por detrás de Fran Dorado y el ganador de la prueba, Alberto Meira después de que, como recuerda, David Vázquez la mala suerte se cebara con ellos. Sin embargo, el CERA no es la única competición en la que esta temporada compite el copiloto estradense. Vázquez forma pareja en le Supercampeonato de España con Iván Ares, pero con peores resultados. “Vamos cuartos pero es que este año van como aviones y es difícil mantener un ritmo tan alto”, añade el copiloto estradense que sigue haciendo números malabares para poder compaginar su trabajo con la pasión por los rallyes. Sea como fuere, su nombre siempre estará vinculado a los mejores pilotos gallegos contribuyendo con duplas campeonas.