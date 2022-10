El GTR Galaico Trail Rail sigue ampliando su palmarés. El pasado domingo tuvo lugar en Parada do Sil el Campeonato de Galicia de Clubes de Carreras por Montaña, en el marco de la XV Carreira Cañón do Sil, donde los corredores dezanos demostraron su excelente estado de forma. Un buen número de ellos se desplazaron hasta Parada do Sil para correr tanto la larga como la corta distancia de 17 kilómetros de longitud, en la que Juan Bendoiro consiguió la medalla de bronce. Sin embargo, desde el club querían ayer destacar el segundo puesto conseguido por el equipo femenino del Galaico en la carrera de 33 kilómetros de recorrido total, al que felicitaron por una “merecida medalla de plata”.

Asimismo, dos nuevos corredores del Galaico debutaron en la categoría cadete en tierras orensanas. Se trata de Víctor Bouzas y Samuel Otero, que se suman a los ya conocidos Vicente y Sergio. Los dos jóvenes se estrenaron subiendo al podio en cadetes, en segundo y tercer puesto, dejando claro que la cantera viene pegando fuerte. Por otro lado, los galaicos Gustavo González y Manuel Conde viajaron a tierras canarias, donde corrieron la maratón y la ultramaratón, respectivamente, en la Transvulcania, una de las pruebas más exigentes del panorama internacional. Bronce en Canarias La carrera ultra cubrió una distancia de 75 kilómetros y un desnivel positivo de 4.735 metros, discurriendo desde el Faro de Fuencaliente, pasando por la Ruta del Bastón hasta el Puerto de Tazacorte. En esta prueba, el galaico Manuel Conde alcanzó la tercera posición en su categoría. Mientras tanto, el maratón tuvo una distancia de 45 kilómetros de longitud y 2.816 metros positivos, con salida en El Pino de La Virgen (El Paso), pasando también por el Puerto de Tazacorte y finalizando en la impresionante meta de Los Llanos de Aridane. Gustavo González no duda en afirmar que se trató de una carrera muy dura y reconoce que “acabé sufriendo más de lo que pensaba; quizá la altura me jugó una mala pasada”. Dafonte, quinto en el Cross de Santiso El pasado fin de semana, numerosos deportistas del GTR Galaico Trail Rain acudieron también al Cross de Santiso, prueba que estuvo sin celebrarse durante años. Esta carrera parte de Visantoña, recorre todo el pantano y finaliza en el mismo sitio, con buenos avituallamientos. Destacó Cristóbal Dafonte, que obtuvo el quinto puesto Absoluta (en esta prueba se otorgan hasta 5 medallas), y el cuarto en la categoría Máster A. Además, Andrea Vázquez también quedó tercero en la categoría Sénior, y Margarita Blanco fue bronce en la categoría de Veteranas. En otro orden de cosas, el también galaico Andrés Vaamonde participó en el EcoCamiño de 49 kilómetros de recorrido, donde pugnó hasta el final por subir al podio de la prueba, pero terminó en una cuarta posición que estuvo muy reñida de principio a fin.