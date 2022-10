–¿Cómo y cuando llegó usted al puesto de delegado?

–Llegué al Estradense por el finado Manuel Regueiro, que entró en la nueva directiva de Secho. Yo en ese momento era el delegado de los juveniles del Sporting con Tinto y veníamos de lograr el ascenso a Liga Gallega.

–¿Cómo recuerda aquel año con un Tinto y con un equipo lleno de canteranos?

–Fue muy bonito, con muchos chavales de A Estrada pero también duro, porque con la deuda no había mucho presupuesto. Creo que fue de los años más bonitos de los que llevo aquí. Tenía mucha confianza con Tinto y con los chavales. Además, me sirvió de aprendizaje. Éramos como una familia.

–Secho apostó por una filosofía de cuidar a los jugadores, algo que también le afectó.

–Hay que hacer un poco de todo. Ayudaba en el campo pero también había que hacerlo fuera. Nos encargábamos de la lavandería, preparar fichas y lo que hiciese falta.

–Tres años después llegó el cambio de entrenador.

–Sí, llego Touriño. Secho me pidió que siguiese a pesar de no estar Tinto y acepté. Touriño siempre me trató bien y me dio muchas facilidades.

–También decidió continuar al año siguiente con el cambio de directiva y entrenador.

–El equipo fue creciendo a nivel futbolístico. Al llegar Mariano empezó a confiar en su gente, jugadores jóvenes que lo hicieron muy bien. Me quedó sin embargo un poco de pena por esos chavales jóvenes de A Estrada. Les faltó implicarse un poco más y tratar de crecer con el equipo. Cuanto más subes de categoría más exigencia hay. Mariano es un hombre muy cercano, que siempre tenía buenas palabras. Fueron años bonitos. Primero con el ascenso y luego aguantando la categoría. Y al final llegó ese play off que fue la leche. Fue muy emocionante. Me recordó al año que subimos con los juveniles a Gallega. Fueron dos momentos de una alegría tremenda. Esta vez no conseguimos subir pero fue muy emocionante. Hubo partidos en ese play off que me puso muy nervioso, aunque creo que poco a poco me vio calmando más.

–¿Cómo ve el proyecto actual?

–Veo un equipo muy competitivo, con muy buenos jugadores, chavales jóvenes con ganas de hacer cosas bonitas.

–Los jugadores siempre hablan del buen vestuario que hay en el Estradense, ¿es así?

–Desde el primer día que llegué este vestuario es muy humilde. Siempre hay veteranos que intentan ayudar a los más jóvenes. Hombres como Manuti, Javicho o Vicente se lo ponen muy fácil a los chavales y eso es algo que ayuda a generar un gran ambiente.

–Sobre el campo es usted un hombre caliente.

–La verdad es que me gusta el fútbol y soy del Estradense. Cuando veo algo que no me gusta los nervios me suben. También es más fácil que expulsen a alguien del banquillo que a un jugador. Non debemos decir nada y mantener la calma pero a veces es muy difícil. Si te gusta el fútbol no das estado totalmente callado. No llevo la cuenta de las rojas pero dos o tres por temporada siempre caen. Nunca insulté a un árbitro pero sí que protesto cuando veo algo que no está bien, como lo del otro día contra el Dépor.

–¿Con qué jugador hizo más migas en estos año?

–Manuti, Vicente o Javicho por ejemplo son jugadores muy cercanos. Vicente es un hombre muy serio y que siempre ayuda en todo, como Javicho o en su momento Manuti. Son ese tipo de jugador que busca lo mejor para el club porque lo quieren. Luego está Porrúa, que es un escándalo de jugador y de persona, como Ángel. Todos en general. En estos diez años nunca tuve un problema con un jugador. Al contrario.

–¿Y con los entrenadores?

–Tinto y yo teníamos el mismo carácter fuerte y lo vivíamos mucho. Touriño también tenía genio, todo lo contrario que Mariano, siempre apaciguador. Con Nacho todavía nos estamos conociendo.