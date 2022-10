Miguel Pereira ha anunciado su regreso a la competición y lo ha hecho a solo un mes del Campeonato del Mundo de la ICN que este año se disputa en Praga, en la República Checa. Ese será el gran objetivo del culturista estradense, que llega después de una atípica preparación. Con un hijo recién nacido Pereira reconoce que ha tenido problemas para mantener las rutinas de descanso necesarias para ayudar a su trabajo físico pero a pesar de ello confía en poder estar a un gran nivel en una competición que este año aumenta de nivel.

El culturista natural se proclamó campeón del mundo de la AECN en el 2019, en un campeonato celebrado en Francia. Dos años después, en 2021, Pereira volvió a repetir victoria en un Mundial, en esta ocasión el organizado por la WNBF. Tras ese triunfo, el estradense entró en la nueva categoría “profesional” de la ICN, en la que peleará en Praga. Reconoce sin embargo que este campeonato tiene poco que ver con el de Madrid del año pasado. Esa edición estuvo marcada por las restricciones postpandemia, por las que muchos participantes no acudieron a la cita. No sucede lo mismo en esta edición, en la que estarán presentes participantes llegados de todo el mundo y con más de 90 inscritos.

“Eso es algo que me motiva a estar aquí”, afirma Pereira, quien confía en llegar en buenas condiciones tras centrar toda su preparación con vistas a esta fecha. “Todo surgió en el mes de mayo. Por esa época yo estaba preparando a otra gente como Dori y mi mujer me animó a volver a competir. No tenía pensado hacerlo, porque el niño es muy pequeño y no quería dejarla varios días sola con él pero al final me insistió y decidimos acudir los tres juntos”, afirma. “La preparación no es la ideal porque la falta de sueño hace que estés más cansado de lo normal pero creo que llego bien”, añadió.

La familia pondrá primero rumbo a Córdoba donde el día 6 de noviembre disputará el Internacional de Palma del Río. Se trata de un requisito previo que debe cumplir para unas semanas después poder poner rumbo a Praga para participar de nuevo en una cita mundialista.