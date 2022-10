El próximo fin de semana Santi Varela pondrá rumbo a Aranda del Duero (Soria) con un objetivo en mente. Es la última prueba del campeonato de España de quads y el lalinense tiene la opción de terminar en el podio. No está mal para un hombre que disputa por primera vez el Nacional y que además llega a esta prueba final en la segunda posición.

El piloto se inició en el mundo de los quads con 18 años pero no fue hasta los 20 cuando consiguió tener el suyo propio. A partir de ahí lo utilizó para dar paseos y distraerse. “Cuando cumplí 24 años me animaron a probar en un circuito y a partir de ahí ya me enganché al mundo de la competición”, recuerda. Varela comenzó a entrenar en el circuito de O Carrio y se desplazaba también con amigos hasta el circuito de Zamora. “En Castilla-León y en Cataluña es donde más afición a este deporte hay y tienen buenos circuitos”, explica.

A lo largo de los últimos años el lalinense fue realizando pruebas esporádicas del Nacional, hasta que esta temporada, ya con 33 años, decidió lanzarse a la aventura. Esta tenía dos partes, por un lado el campeonato de España y por otro el de Castilla-León, ya que tienen alguna cita en común. Su camino arrancó en Valladolid con un tercer puesto, al que siguió un quinto en Murcia en una carrera que, reconoce, no fue la mejor de las que ha hecho. Remontó posiciones en la tercera cita con un segundo puesto, esta vez en Asturias.

Esa segunda posición es la que intentará defender en Soria, ya que augura que será muy complicado dar caza al líder de su categoría Q2, que tiene una cómoda ventaja. Sin embargo por detrás tiene el acoso cercano de un catalán e incluso el cuarto lo podría alcanzar si no hace una buena carrera. Varela sueña con llegar a ese podio final, que además le permitiría dar el salto a Q1 la próxima temporada.

El lalinense es un defensor de un deporte que tiene muchas similitudes con el motocross, una modalidad del mundo de motor con la que comparte incluso circuitos. En cada jornada cuenta con unos entrenos y dos mangas competitivas, con unos 22 quads en parrilla.