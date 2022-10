El Estradense visita hoy a partir de las 18.30 horas el campo de A Lomba para enfrentarse al Arosa. Los rojillos intentarán dar continuidad en este choque al buen inicio de temporada que los ha colocado quintos, aunque en esta ocasión se miden a uno de los equipos más fuertes de la categoría. Los de Luisito marchan séptimos con los mismos puntos que el Estradense. Este será además un choque de rivalidad entre dos equipos que han cruzado varias veces sus caminos en las últimas temporadas. Nacho Fernández no podrá contar en este partido con Yosi. El joven lateral no ha llegado a debutar en liga y, salvo sorpresa no lo hará esta temporada. Tendrá que pasar por el quirófano por el ligamento cruzado. Tampoco está en la lista el delantero Said, que ha abandonado el equipo ante la falta de oportunidades.

Lalín El Lalín sumó ayer su sexta victoria consecutiva en el inicio de temporada. Los rojinegros vencieron por 0-1 en su visita al campo del Dumbría. El tanto fue obra de Nuno.