El Construcciones Riveira EDM Baloncesto A Estrada pudo contar el pasado sábado con su último refuerzo. Se trata del jugador de O Grove, Mateo Bello, un jugador que, al igual que el equipo, se estrena en Liga EBA. En su caso lo hace después de años siendo un pilar del Baloncesto Meco en Nacional. Ahora, después de iniciar sus estudios en Santiago, aceptó la oferta del equipo estradense. “Quería dar un salto. Llevaba años en Nacional y buscaba otra dificultad. Me gustó la perspectiva de jugar en otro baloncesto diferente”, explicó ayer el jugador.

Según explica el técnico David González, Mateo es un jugador que puede actuar de base, escolta o alero. “Durante gran parte de mi vida fui de los más altos del equipo así que, aunque lo que más me gustaba era jugar de base, tenía que hacerlo donde me tocara. No tengo ningún problema en estar de cinco y pelearme con quien haga falta”, afirma. Mateo pasó toda su carrera en la cantera y el primer equipo del Meco, salvo en su primer año como juvenil, cuando estuvo becado en la base del Obradoiro.

Ahora el grovense asume que tienen por delante un duro reto, aunque le gusta lo que ha visto hasta el momento. “Nos va a toca sufrir pero con la actitud que veo en el equipo creo que vamos a dar más de una sorpresa. Aquí se trabaja para mejorar día a día, para ir siempre a más. Estoy convencido de que poco a poco iremos a mejor y acabaremos a un gran nivel”, explica al recordar la derrota inicial contra el Chantada.