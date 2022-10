La luchadora cruceña Nerea Pampín fue la protagonista durante la presentación de los Campeonatos del Mundo de Luchas Olímpicas Grappling y Grapling-Gi que tienen lugar en Pontevedra desde hoy y hasta el 23 de octubre. La dezana formó parte del acto donde también se hizo referencia que en la capital también tendrán lugar los Campeonatos del Mundo Sub 17, Sub 20 y Absoluto masculinos y femeninos de Grappling y también de Grappling-Gi, del 12 a 15 de octubre y, a continuación, los Campeonatos del Mundo Sub 23 de Lucha Femenina, de Lucha Libre Olímpica y de Lucha Grecorromana, del 17 al domingo 23 de octubre.

“La verdad es que no me llega el momento de competir”, reconoce una Nerea Pampín que ya cuenta las horas para entrar en el tapiz y codearse con las mejores del planeta. Pampín recuerda que “nosotros terminamos la temporada en julio con el Nacional de Madrid y llevo sin competir desde entonces. Hicimos un pequeño parón de lucha porque no podíamos continuar al mismo nivel de todo el verano, pero continuamos haciendo la preparación física. Desde hace un par de meses retomamos la lucha”. Y en cuanto a sus opciones, la deportista del Keltoi señala que “yo me veo preparada y con muchas ganas, sobre todo mentalmente porque es mi última competición como Sub 23 y en casa, lo que hace que me haga el doble de ilusión”. Rivales La cruceña competirá en los 65 kilos donde asegura que “algunas rivales las conozco por lo que pude ver en las listas, que no son las definitivas. Con alguna de ellas ya luché el Gran Premio de España. Obviamente hay rivales muy duras como las japonesas o americanas, con mucho nivel”. A pesar de todo, y como soñar es gratis, Nerea Pampín también suspira por subir al podio de Pontevedra: “Hablar de una medalla en un campeonato del Mundo es algo muy grande y ojalá sucediera. Es posible pero habría que pelearlo mucho. Hasta que tú ves el cruce que te toca, que es algo que influye mucho, y ves como vas en los combates no puedes estar segura nunca”, concluye. Nerea Pampín no será la única gallega en los Mundiales de Pontevedra, como destacó el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, durante el acto protocolario. Siete serán e total los luchadores gallegos de ambos sexos que competirán en Pontevedra como Nerea Pampín en Luchas Olímpicas, que son Vanesa Molinos, María José Raja, Ramón Placer, Marcos González, José Manuel Eyo y Pablo Vázquez en Grappling y Grappling-Gi, y que también aspiran a hacer algo grande compitiendo en casa. Lo más grande desde la cita de Barcelona 92 El Mundial pontevedrés es un evento que, atendiendo al número de competidores y a la representación internacional, será el más importante que albergue España desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, con cerca de 1.800 acreditados de 74 países sobre los tres tapices de luchas olímpicas de 12x12 metros del Municipal. Se trata de un amplio despliegue logístico, humano (unas 70 personas) y de infraestructuras que también incluye el montaje de una carpa de 55 metros cuadrados en la parte trasera del Pabellón (destinada a calentamiento y entrenamiento) y el empleo del recinto ferial para que los deportistas puedan almorzar y realizar pesadas durante los 12 días de competiciones.