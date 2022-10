Rodrigo Sanjurjo volvió a demostrar su categoría el pasado fin de semana consiguiendo dos metales en tierras catalanas. El jugador del CB A Estrada se desplazó hasta Granollers para disputar el Master Sub 15 y Sub 19, consiguiendo una medalla de bronce junto a su compañero Ricardo Rettig en el dobles masculino, y una de plata en individual, aunque la final no llegaría a jugarse por la lesión del estradense. En el club le desean una rápida recuperación para “estar a tope” para el mundial Júnior, que se disputará en unas semanas en la comunidad autónoma cántabra.