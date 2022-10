Caer en Lanzarote era probable, pero lo que más se lamenta desde el sábado en el cuerpo técnico del Disiclín Balonmán Lalín es haber perdido otro jugador por lesión. Y van demasiados. En este sentido se manifestaba ayer el entrenador rojinegro Pablo Cacheda: “El viaje nos afectó un poco pero para mí la clave del partido está en la lesión de Román, sin duda. Habíamos dicho que veníamos de una semana que no había sido muy buena por el tema de que no pudimos contar con toda la gente durante todas las sesiones. Además, llegaba gente muy justa como eran los casos de Bruno y de Tate pero a eso si le sumamos que el jugador más en forma hasta ahora se lesionó en el minuto 2, pues nos deja muy cojos y con pocas opciones”. Cacheda aguarda por las pruebas médicas de su jugador porque explica que “es una rotura de fibras en el isquio y dependerá un poco de la medida de esa rotura. De todas formas, este fin semana está imposible que pueda jugar con nosotros y a ver si en diez días podemos contar con él”.

Pablo Cacheda prefiere quedarse con la actitud de los suyos en tierras canarias porque “el ADN del equipo se mantiene y la lucha se sostuvo hasta el final incluso pudiendo apretar un poquito el marcador en los últimos minutos. La lucha del equipo es lo que más hay que sacar en positivo”. Al respecto, recalca que “perder en Lanzarote podría entrar en las cábalas que pudiésemos echar cualquiera. Ellos son uno de los equipos a batir esta temporada y con todo lo que implica siempre viajar allí está claro que no es el resultado que nos gustaría pero por ejemplo la temporada pasada no conseguimos ninguna victoria contra ellos”. Y concluye recordando que “estamos en una buena posición con todos los cambios de este verano y creo que cualquiera firmaba llegar a esta situación ahora mismo. Es una pena que semana tras semana vayamos sumando lesionados porque no nos permite acabar de arrancar y entrenar al nivel que nos gustaría”.

Infantiles

En otro orden de cosas, los equipos de cantera del Balonmán Lalín siguen dando alegrías en sus respectivas competiciones. Este fin de semana las dos escuadras infantiles rojinegras conseguían hacerse con sendas plazas en la próxima máxima competición regional de su categoría. Así, tanto las féminas Coreti como los chicos del Vayro completaron con éxito lo dos playoff que disputaron y la próxima temporada militarán en las respectivas Ligas Ouro de la federación gallega.