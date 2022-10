El CB A Estrada se desplazó a Tui para disputar el TTR Sub 13 y Sub 19. En Sub 13 participaron Adrián Castedo y David Domínguez, que se subía al podio en dobles, consiguiendo un bronce. En Sub 19, Rubén Comerón conquistó sendos oros, uno en el dobles mixto y el otro en el dobles masculino. Alejandro Barcala también se subía al podio del Baixo Miño en individual, consiguiendo una medalla de bronce.