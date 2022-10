El piloto estradense Javier Campos tiene pie y medio en el Dakar de 2024. Su meritorio puesto 43 en el recientemente disputado Rallye de Marruecos le da derecho a forma parte de la élite que tome la salida en la emblemática cita. Campos señalaba ayer desde Málaga que “estoy muy contento. Quedar en el 43 con la edad que tengo es muy importante. Con esto espero conseguir la clasificación para poder acceder al Dakar”.

Con respecto a la experiencia vivida en el Reino Alauita el de A Estrada indica que “la prueba fue muy dura y este año más aún tanto en navegación como el terreno, con mucha piedra y además hizo bastante calor los dos días más fuertes. Además, tuvimos dunas con una arena muy blanda, que dificulta mucho la conducción”. Además, desvela que “el segundo día tuve una caída en una de las dunas. Es más importante terminar este tipo de carreras, aunque sea en el puesto 70, que no llegar a la meta”.

Con respecto a su participación en el Dakar, Javier Campos asegura que “yo me voy a presentar para el año 2024. Y lo de participar seguro no se sabe hasta el mes de agosto o septiembre del año que viene. Según me dicen, hay muchas posibilidades de estar en él”. Cabe recordar que el Rallye de Marruecos era para el estradense una parada obligatoria con vistas a su sueño de poder estar en el Dakar. Para ello, Campos debía tener acreditada una participación en el campeonato mundial de la especialidad y, lo que es más importante, poder acabarla.

Por eso, el objetivo del estradenses en esta cita africana era cruzar la línea de meta, al tiempo que sigue acumulando experiencia en competición. Acreditada su participación en el Mundial, Javier Campos ya piensa en prepararse para la que será sin duda la cita deportiva más importante de su vida. Lo vivido en Marruecos le ha servido a Campos como gran reválida previa a la carrera con más renombre.