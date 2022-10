El gran salto

Puede que no sean los mejores, pero son los nuestros. El Construcciones Riveira EDM A Estrada inicia mañana la primera temporada de su historia en Liga EBA y lo hace casi con el mismo equipo con el que peleó en Liga Gallega los últimos años. Los rojillos pasarán ahora de ser cabeza de león a cola de ratón, pasando de ser campeones a lucir como la cenicienta de una categoría que no entiende de romanticismo. Los de David González pueden que no tengan la fuerza, ni la altura, ni la calidad de muchos de los equipos a los que se van a tener que enfrentar pero eso no es más que un aliciente más en una temporada marcada por la ilusión.

El EDM A Estrada está formado por un grupo que lleva muchos años unido y que se conoce a la perfección. Hombres como Samuel, Panchito, Anxo o Carra volverán a ser claves en ambos lados de la pista, mientras que Pepe y Luis tendrán que sudar bajo los aros ante cincos de mucha más altura. Por detrás, jugadores como Chaiti, Marcos Chao, Juanma o el joven Álex Campos aportarán su granito de arena. A esta fórmula conocida se suma el joven Fernando Bello, un jugador de calidad, físico y altura que busca encontrar su sitio adecuado en el equipo. Esta plantilla sigue a la espera de un cinco que termine de darles la profundidad necesaria en la zona. Al frente del EDM estará un año más el técnico de la casa David González, un hombre de carácter que ha sabido conformar un equipo con diferentes armas y capaz de tapar sus carencias a través del trabajo y del sacrificio. Junto a él estará su mano derecha, Pinone, con el exjugador rojillo José Manuel Riveira “Chois” como delegado. Chaiti El hombre que apagará las luces del pabellón el último día. A sus 47 años renovó ilusión para disfrutar del paso por EBA. Aporta al equipo tanto dentro como fuera de la pista. El veterano jugador tiene una cualidad, sabe de baloncesto y todo lo que hace lo hace con criterio. Panchi El veterano base ha trabajado duro este verano para mejorar su físico, consciente de la necesidad de fortalecerse para EBA. Posee puntos de sobra y debe ser el guía en muchos momentos de la temporada. El equipo necesitará de su mejor versión. Le sobra ilusión ante el reto. Carra Posee una grandes condiciones físicas y calidad baloncestística. Ha ido trabajando en su baloncesto para aumentar sus armas en pista, ganando tiro exterior a sus buenas entradas a canasta. Su defensa fue mejorando año a año. Su capacidad atlética será clave este año. Anxo Llegó al equipo hace cuatro años después de trasladarse a Santiago por sus estudios y desde entonces no ha parado de crecer. El escolta es un pilar en defensa pero ha sabido ir mejorando su tiro para terminar la pasada temporada como uno de los mejores del equipo. Álex Campos El canterano regresa al equipo tras su paso por la base del Obradoiro y lo hace para compaginar el primer equipo y el juvenil. Es el futuro del EDM A Estrada. Actúa como escoltar al que le gusta tener el balón, con buen manejo y tiro. Por su edad, todavía le falta mejorar su físico. Juanma Durante el verano perdió diez kilos de peso para ganar en velocidad sobre la pista. Posee un gran lanzamiento en estático y trabaja para ampliar su rango de tiro. Su handicap sigue siendo la altura, algo que suple con mucho sacrificio e ilusión. Seguirá un año más aportando al equipo. Pepe Un jugador difícil de matar que siempre sale a la pista a hacer el trabajo sucio. A pesar de que su altura y envergadura no son las de un cinco de la categoría, sabe cerrar y pelear bajo los aros. Su capacidad de trabajo le ha permitido ir mejorando en su juego año tras año. Fernando Bello Es difícil precisar la posición en pista del hasta ahora único fichaje del EDM. Llegó del Obradoiro como alero pero trabajan para convertirlo en base. Si consigue aunar a su calidad una buena dirección de juego se convertiría en un arma importante para el equipo estradense. Samuel Es el gran referente del equipo y debe ser quien encabece la marcha. Así ha sido en los últimos años y siempre ha cumplido. En este, a pesar de llegar peor a nivel físico por un desprendimiento de retina y de tener que adaptarse a la categoría, seguirá siendo el hombre al que seguir. Pinone La mano derecha y hombre de confianza total de David González. Aporta su experiencia tras años en el baloncesto ourensano, llegando incluso a debutar en ACB. En el EDM asume además un rol importante en la cantera, trabajando con los jóvenes valores en su camino hacia arriba. Luis Un peleón bajo los aros y muy fuerte a nivel físico, Luis se confirmó la pasada temporada como el hombre capaz de luchar con los cinco rivales. A pesar de no llegar a los dos metros, tiene una gran capacidad de salto y envergadura. Forma una buena dupla con Pepe bajo los aros. David González Un hombre de la casa, antes jugador y ahora entrenador, es capaz de transmitir a su equipo los valores del EDM y la capacidad de sacrificio como guía hacia el éxito. En sus temporadas en el equipo no le ha asustado introducir cambios y arriesgarse. Para la historia quedará su ascenso a EBA.