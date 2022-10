–¿Cómo afronta su equipo el primer partido de la temporada?

–Un pelín cortos de preparación. Nos harían falta unos quince días más para terminarnos de adaptar al cambio. Tenemos sin embargo la ilusión de que el club va a debutar en esta categoría y con gente de la casa. Eso supera a todo.

–¿Qué sensaciones le dejó la pretemporada?

–Lo que pretendíamos. El nivel físico y atlético de la liga es un salto muy grande. así que tenemos que crecer a nivel individual y colectivo para adaptarnos. Solo compitiendo vamos a ver realmente el nivel al que podemos llegar.

–¿Ve al equipo preparado para este reto?.

–Sí, el equipo sabe la dificultad de la categoría pero a nivel ganas y mentalmente estamos preparados. Creo que ellos saben que es un año espectacular para crecer individualmente al principio y luego a nivel de grupo.

–¿Qué implica el salto de una liga como la que estuvieron los últimos años a EBA?

–Lo cambia todo. Pasamos a una liga prácticamente profesional, con un mercado de jugadores impresionante. Es algo que nosotros no podemos hacer por tema de dinero y también de filosofía. El fin de semana nos vamos a medir al Chantada, que solo tienen a un tío de Chantada Carballo creo que no tiene ninguno. Si equipos con esas canteras no tienen jugadores de casa, imagínate lo tremendo que es el salto. Creo que es lo bonito. Es un paso para los jugadores y para mí. Hay que darlo y solo nos queda trabajar. Veremos cómo nos adaptamos a la categoría.

–Pasan sin embargo de ser cabeza de ratón a cola de león . ¿Tienen asumidas las derrotas venideras?

–Sí, sabemos perfectamente como es la liga y su dureza. Nadie en esta categoría juega con jugadores de casa como nosotros. Creo recordar que en Vigo, que es una gran ciudad, intentaron hacer algo con jugadores vigueses hace unos años y no lograron ganar en veinte jornadas. Sabemos a lo que nos enfrentamos pero no tenemos miedo. El equipo es competitivo más allá de los resultados. El equipo es fuerte mentalmente y está entrenando duro. Eso es realmente lo que me preocupa. La competición es distinta, con un formato más profesional. En la categoría de abajo puede haber sorpresas pero aquí no hay tantas. A nosotros nos tocará pelear hasta el final en algunos partidos y habrá otros en los que nos será más complicado competir.

–¿El cambio de categoría implica un cambio en su forma de jugar?

–Sí, hay un cambio en la forma de jugar. Si no llegas por físico, tienes que cambiar. Tenemos que tapar ciertas situaciones para poder competir. El Ourense fichó un jugador de Costa de Marfil de más de dos metros para jugar de alero y Chantada viene con dos jugadores africanos por dentro. A nivel físico vamos a sufrir, así que tendremos que seleccionar mucho mejor los tiros para tener una efectividad más grande. Tenemos que paliar esa inferioridad física de alguna manera. Por eso nos hacía falta un poco más de pretemporada para encajar más cosas.

–¿Contento con la plantilla creada con solo dos fichajes?

–Sí, sabía del perfil de la plantilla que íbamos a tener y estoy contento. Es la base del año pasado con dos o tres incorporaciones., Tampoco podemos acceder a ningún mercado por presupuesto.

–Destaca la poca altura que tienen con respecto a otros equipos.

–No es tanto a nivel de altura como a nivel atlético. Eso es algo que se ficha. En esta liga los equipos quieren ganar antes de jugar. Si fichan un americano de 2,02, por mucho que entrenes no vas a llegar a donde él llega. No es una competición justa pero es lo que hay. Nuestros rivales fichan puntos y rebotes. Son las reglas del juego y tenemos que adaptarnos, aunque reconozco que hay cosas que no me gustan.

–¿Cómo van a contrarrestar esa desventaja?

–Jugando mejor y teniendo más acierto. Debemos seleccionar bien los tiros para mejorar la capacidad de anotación en disputa. No es lo mismo tirar ante gente más pequeña que ante la gente alta que nos vamos a encontrar en esta categoría. Eso es algo que se entrena y a lo que a uno se adapta. Esto no es un partido de juveniles en el que un equipo pasa por encima de otro y le gana de sesenta. Los márgenes son más cortos y tenemos que ser más físicos y estar acertados para poder ser competitivos.