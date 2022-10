El penalti que el pasado domingo le pitaron en contra al Estradense el pasado sábado ha dado para mucho. Medios de comunicación nacionales e internacionales dieron cabida a unas imágenes en las que se ve claramente como los dos jugadores del Fabril chocan entre sí y caen, algo que el colegiado entendió que era pena máxima. “Surrealista momento”, “insólito penalti, “entre la indignación y la risa”... son muchos los titulares dedicados a un acción que abrió la puerta a la remontada del equipo herculino cuando los rojillos ganaban por 2-0 y tenían el partido controlado.

A pesar de este revuelo mediático, en el Estradense han pasado página de este fallo del colegiado y apuestan por centrarse en aquello que pueden controlar, la reacción del equipo después de encajar ese gol. Tanto el técnico Nacho Fernández como el segundo capitán Javier Vázquez “Javicho”, apuntan en el mismo sentido. “Las imágenes hablan por sí solas”, coinciden en afirmar tanto uno como otro al valorar la acción. “Intentamos hablar con el árbitro pero no dimos. Ni siquiera sabía decirnos quién hiciera el penalti pero ya está. Tuvo mucha trascendencia pero no deja de ser un error”, afirma Javicho.

“Con el 2-0 teníamos el partido controlado pero tras ese gol nos vinimos abajo. No supimos reaccionar, mientras que ellos empezaron a crecer. Necesitábamos más calma en esos momentos. A veces tenemos que aprender a jugar más con la cabeza que con el corazón”, afirmó el entrenador de Foz. “Eso es en lo que debemos centrarnos, en corregir errores, no en penaltis que no podemos controlar”. Nacho también valoró el apoyo la afición estradense, volcada con el equipo.

“Tenemos que centrarnos en trabajar durante estas dos semanas en esos errores. Aprender a estar bien posicionados en todo momento”, afirmó Javicho, quien destacó el buen inicio de temporada del equipo y la posición que ocupan a pesar de este injusto empate.