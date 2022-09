El Estradense y A Estrada formarán parte de la selección de Galicia que del 6 al 12 de octubre disputará la

Esta convocatoria le llega a Javicho siendo, no solo el jugador más veterano del Estradense, sino uno de los más mayores de toda la Tercera gallega. A sus 39 años el centrocampista disfruta de la oportunidad de vivir “una experiencia nueva”. “He vivido muchas cosas en mi carrera pero esto es algo que no me esperaba. Esto demuestra que hay que estar siempre preparado al máximo porque nunca sabes cuándo puedes surgir la oportunidad de una experiencia así. Al final, el trabajo tiene recompensa”, afirmó.

El jugador de A Estrada se mostró orgulloso de poder representar a Galicia y a España en un torneo que supone un reto para todos los integrantes de la selección. “En esta categoría no estás acostumbrado a concentraciones ni a tener que adaptarte a otros compañeros de un día para otro. Tenemos que encontrar un entendimiento rápido”, afirmó, aunque reconoce que lo más importante es disfrutar de la oportunidad de estar aquí.

Juanín por su parte señala que esta convocatoria por Galicia le ha devuelto parte la ilusión por el fútbol. “Hace dos años perdí la fe en el fútbol. Fue un gran temporada para el Estradense y para mí pero no tuvo una repercusión. Esto me da ánimos y ganas de seguir jugando. No es que las perdiese pero sí que es un aliciente”, afirmó el delantero del Estradense. Juanín fue uno de los fijos para Cancela desde las primeras concentraciones y también salió en el once inicial en todos los amistosos que jugaron, bien caído a banda derecha o bien como mediapunta. Sin embargo, también aguardó por la lista definitiva con nervios. “Esta es una experiencia que vamos a disfrutar muchísimo y me encanta poder vivirla con Javicho. A pesar de su edad, está mejor que yo. Es como el buen vino, mejora año a año. Estoy seguro que nos quedará un bonito recuerdo de todo esto”.

Para el delantero estradense, una de las claves de esta selección gallega es el ambiente que se ha ido generando en estas concentraciones previas. “Tenemos un grupo espectacular”, afirmó. “Esto nos ha permitido conocer a compañeros a los que antes solo te enfrentabas y ahora, de un día para otro, compartes equipo con ellos”, manifestó.

Tanto Javicho como Juanín se muestran confiados en una buena actuación de Galicia, que parte con la ventaja de jugar ante sus aficionados.

Un torneo sin margen de error

Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. El combinado gallego, que representa a España en esta competición tras la ganar la fase nacional el año pasado, buscará el pase a la fase final ante los representantes de Eslovenia, Suiza y Hungría y lo hará con dos jugadores rojillos Javier Vázquez “Javicho” y Juan Rey “Juanín” en sus filas. Los estradenses tuvieron que esperar a la mañana de ayer, cuando el seleccionador nacional Iván Cancela anunció los 18 elegidos entre la terna de unos 25 jugadores que ha venido probando a lo largo de las últimas semanas. Tanto el centrocampista como el delantero del Estradense fueron de los hombres más utilizados por el entrenador gallego, formando además en el once inicial en su último amistoso. En la convocatoria final destaca la presencia de otros exrojillos como Martín Sánchez o Ube, además del jugador dezano del Arteixo Antonio González.

Galicia jugará como anfitriona en la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. Será un torneo con tres jornadas en las que solo el mejor de los cuatro participantes conseguirá el pase a la fase final. Para ello se disputarán tres jornadas, los días 6, 9 y 12 de octubre, sin jornada en Tercera División ese domingo. En la primera jornada los gallegos se medirán al equipo de Ljubljana (Eslovenia), en la segunda su rival será Ginebra (Suiza) y para finalizar se medirán a Pest Region (Hungría). Javicho reconoció que los rivales en este torneo son unos desconocidos a estas alturas, aunque todavía tienen días por delante para saber algo más. “En un torneo tan corto no se pueden cometer errores. Aquí solo pasa el campeón, así que un fallo te puede dejar fuera”, afirmó el centrocampista, quien destacó el nivel de Galicia, un equipo elegido entre grandes jugadores de Tercera. En el mismo sentido se pronunció Juanín, quien considera que, al tratarse de equipos de ciudades grandes, serán rivales duros. “Sabemos que lo importante es minimizar los errores, porque no hay mucho margen”, argumentó.