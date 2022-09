Tras su derrota en la primera jornada ante el Villalbés, el Estradense llegó al descanso del partido ante el Barco perdiendo 0-1. Era la primera reválida para el nuevo proyecto encabezado por Nacho Fernández, un nuevo comienzo que estaba dejando buenas sensaciones pero al que le faltaba gol. En el paso por vestuarios, el técnico de Foz buscó un revulsivo y lo encontró en Brais Calvo. “Le pedí a Nacho ir poco a poco porque no estoy en mi peso. Cada vez que me pierdo la pretemporada me pongo como un botijo”, bromea.

El centrocampista sin embargo tardó poco en demostrar que el gol no entiende de formas. El primer balón que tocó lo colocó en la escuadra rival anotando el primer tanto del Estradense esta liga. Ese partido acabó 1-3 –con participación suya en el segundo y el tercero– y el siguiente 0-3, de nuevo con un gol suyo saliendo desde el banquillo. No está mal para un hombre cuyo objetivo es a largo plazo. “Los goles me están salvando pero todavía tengo que bajar de peso y ponerme en forma. Mi genética no me ayuda pero en una ocasión ya bajé doce kilos y puedo volver a bajarlos”, afirmó. El talentoso mediapunta cree que por el momento ha aprovechado bien los minutos que le ha dado Nacho, aunque su meta es hacerse con un puesto en un once que en este inicio de temporada destaca por su juventud. “Salir desde el banquillo y marcar dos goles no está mal. Estoy teniendo el papel de revulsivo pero uno siempre quiere jugar desde el inicio. Por el momento Nacho está apostando por los chavales, que son los que más corren. A mí, Javicho o Vicente nos toca trabajar, sumar lo que podamos y aprovechar nuestros momento”. El centrocampista también recordó ese primer tanto en liga, con un disparo desde treinta metros marca de la casa. “Cuando salió, sabía que el balón iba a hacia portería. Acabó ahí como pudo acabar el cartel de la Mimela”, bromeó. Brais se encontró bien en ese primer partido tras la lesión que lo obligó a perderse casi toda la pretemporada, aunque sufrió más en el partido de correcalles de Paiosaco. El jugador valoró positivamente la nueva etapa iniciada con Nacho, aunque los cambios siempre necesitan un tiempo de adaptación después de cinco años con la misma dinámica. Juanín y Javicho, pendientes de la lista de Galicia para la Copa Regiones UEFA El seleccionador gallego anunciará hoy la lista de convocados para participar en la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, una competición que enfrentará a Galicia con los representantes de Eslovenia, Suiza y Hungría los días 6, 9 y 12 de octubre. Dos jugadores estradenses estarán muy pendientes de esa convocatoria. Tanto Juan Rey “Juanín”, como Javier Vázquez “Javicho” han formado parte de los convocados para los entrenamientos y amistosos de la selección a lo largo de las últimas semanas. Ambos fueron por ejemplo titulares en el que último partido amistoso contra el Arteixo. Por lo visto en su preparación, el técnico gallego, Iván Cancela, cuenta con una lista previa que estaría en torno a los 25 y 26, que deberá dejar en solo 18 para la disputa de este torneo. En esa terna también se encuentra el jugador dezano Antonio González, del Arteixo, además de viejos conocidos de la afición estradense como Ube o Martín Sánchez.