El Estradense anunció ayer por sorpresa la incorporación del delantero paraguayo Joel Sanabria. El jugador de 24 años llega procedente del Unión Puerto canario, equipo por el que fichó este verano. Sin embargo, tras varios meses decidió volver a Galicia, donde jugó los últimos tres años y medio repartidos entre el Arosa y el Rápido de Bouzas. En este retorno se encontró con las puertas abiertas del Estradense, quien ya no había tanteado hace varios meses como posible sustituto de Edu si este decidía no renovar su contrato. Sin embargo, la espantada del delantero para marcharse al fútbol catalán volvió a unir los caminos del club rojillo y de Joel Sanabria. “Es el destino”, bromeó el jugador en su presentación junto al presidente Toño Camba.

El fichaje del delantero de 24 años supone un salto de calidad para el Estradense en punta de ataque. Se trata de un jugador formado en las categorías inferiores del Sporting de Gijón, donde ganó fama a nivel nacional como una importante promesa de Mareo. Tras su paso por el filial se enroló en las filas del Mérida, para pasar después por el Móstoles y el Gerena. A mediados de la temporada 2019-20 llegó a Galicia para sumarse al proyecto del Arosa, donde siguió al año siguiente. La temporada pasada la jugó en el Rápido de Bouzas.

“Estaba en Canarias y había firmado por el Unión Puerto pero no me encontraba a gusto en la isla. A lo mejor era el calor, acostumbrado ya al clima de Galicia. Hablé con mi familia y mi hermano. Les conté que había surgido la opción del Estradense y me animaron. Tengo que agradecerle al presidente y al club por darme la oportunidad de seguir jugando en Galicia”, explicó el jugador en su presentación. “Hace meses estuvimos en negociaciones con él. Fue cuando no contábamos con que Edu renovase pero al final sí que lo hizo y le dijimos a su representante que ya no lo podíamos fichar. Poco después fue cuando Edu decidió irse para otro equipo. Volvimos a llamar a su representante pero ya fichara en Canarias. Sin embargo, al encontrarse a disgusto allá nos volvieron a llamar y les dimos el ok. Tras varios días esperando para que le dieran la baja le dimos para delante”, explicó el presidente en el mismo sentido, señalando que se trata de una apuesta del director deportivo, Alfonso Uzal, que llevaba tiempo siguiéndolo.

Sanabria se sumó ayer a los entrenamientos del equipo. “Soy una persona muy abierta y no creo que vaya a tener problemas en adaptarme con los compañeros. Llevo tres años y medio en Galicia y he hecho muchos amigos en el mundo del fútbol”, manifestó el jugador, que conoce bien al Estradense tras marcarle dos goles en las últimas temporadas. “Y de robarnos un penalti”, bromeó el presidente. “Siempre me ha gustado mucho el Estradense por la manera en la que juega y el ritmo que imprime a los partidos. También me encanta el ambiente que hay en este campo. Aquí se vive mucho fútbol. Siempre que vine con el Arosa y con el Bouzas me sorprendió como aprietan aquí los aficionados”.