El nuevo Estradense de Nacho no pudo rascar nada positivo en su visita al campo de A Magdalena, en Vilalba, el pasado domingo a las 12:00 horas. La jornada inaugural del campeonato liguero cruzó a los rojillos con el Racing Villalbés, uno de los equipos llamados a luchar por las puestos más altos de la clasificación durante esta campaña.

A pesar del alto potencial del Racing este año, el 2-0 final no refleja, con toda justicia, lo sucedido en el terreno de juego durante los 90 minutos. Nacho Fernández, técnico rojillo, señaló que el marcador no plasma “las oportunidades, el dominio del juego y las ocasiones” de las que dispuso la entidad de A Estrada en tierras lucenses. El entrenador de Foz lamentó la forma en la que llegó el primer gol, encajado “muy pronto” y por culpa de “un fallo a balón parado” que condicionó a su equipo durante el resto del partido. El segundo tanto, recibido en los útlimos minutos de partido, sentenció un choque en el que los locales aprovecharon su veteranía y jugaron de forma “más inteligente” que los rojillos. En definitiva, Nacho evitó “buscar excusas” y señaló el primer gol como una de las llaves del encuentro, así como las numerosas ocasiones a favor que los rojillos no pudieron culminar.

El técnico del Estradense no quiso desaprovechar la ocasión para elogiar al Racing Villalbés, un equipo al que resulta “muy difícil hacerle daño”, sobre todo en A Magdalena. Aun así, se mostró satisfecho con la actuación de los suyos “durante muchos minutos”, en los que fueron capaces de “dominar” a los jugadores del club locatario.

En una visión más general de su equipo, Nacho reconoció que “aún queda trabajo por delante” porque todavía “está empezando” la temporada y tienen “varios aspectos que mejorar”, pero indicó que su equipo “compite y da la cara” en todos los campos, lo que lo convierte en un rival “difícil de batir”. Además, el técnico focense manifestó “estar satisfecho” con todos los fichajes de este año, que se adaptaron “muy bien” a una plantilla que ya está “definida” desde hace años. En el mismo sentido, Nacho afirmó que aún están “pendientes” de que apareza alguna nueva incorporación. Según Fernández, no piensan reforzar una posición en concreto, simplemente están “valorando lo que hay en el mercado” por si “aparece algo” que pueda ayudar al equipo.

Amistoso con Galicia

Por otro lado, Javicho y Juanín disputarán hoy, a las 19:00 horas, un amistoso con la Selección Galega UEFA ante el Deportivo Fabril.