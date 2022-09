El conjunto sénior femenino del balonmano, el Coreti Lalín, cayó ayer ante el Balonmán Samertolameu en el Pabellón Municipal O Rosal. Las de Budi compitieron bien y fueron mejores en varias fases del partido, pero las jugadoras locales supieron imponer su mayor veteranía y, gracias en parte a los 12 goles de Marta Chavert, lograron un resultado de 33-29 para que los puntos se quedaran en su casa.

El Coreti Lalín empezó con buen pie su encuentro en Moaña. Cuando solo se jugaran 5 minutos de encuentro, las de Budi mandaban en el marcador con un resultado de 1-4. A pesar del inicio fulgurante de las dezanas, poco a poco, el Samertolameu fue encontrando su juego y dominando, cada vez con mayor claridad, la posesión de la pelota y el puntaje en el marcador. El tiempo muerto solicitado por el entrenador dezano no pudo cortar la sangría y las de casa, además de darle la vuelta al marcador, fueron capaces de llegar al descanso con una importante ventaja en el electrónico de O Rosal (19-13).

Con el inicio del segundo tiempo, se notó cierta mejoría en el juego del Coreti Lalín. Las pupilas de Budi lograron acortar la distancia en el luminoso hasta los 4 puntos, pero las locales no dieron opciones y no volvieron a estar por debajo en el marcador en ningún momento. Finalmente, el encuentro acabó con un resultado ajustado pero favorable a las moañesas, que fueron mejores en general pero tuvieron que sudar mucho para poder llevarse la victoria. De esta forma, el Coreti Lalín obtuvo una de cal y otra de arena en las dos primeras jornadas de la liga regular. Tras una fecha inaugural en la que las de Budi lograron una contundente victoria ante el Seis do Nadal, ayer les tocó probar el amargo sabor de la derrota, ante un equipo con mucha calidad y muy veterano. En la próxima jornada de competición, el Coreti Lalín recibirá al Balonmán Narón en el Arena.