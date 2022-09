El nuevo Estradense de Nacho comenzará mañana en Vilalba (12:00 horas) la competición doméstica, después de un verano en el que la plantilla ha sufrido importantes variaciones. Tras la marcha de Alberto Mariano, el entrenador de las últimas 5 temporadas, y de varios de sus titulares al Arosa, la dirección deportiva trabajó muy duro este verano para lograr construir un equipo que no acuse las bajas.

El club continúa con la filosofía de los últimos años, de fichar futbolistas jóvenes que lleguen con hambre y con ganas de seguir creciendo. Las incorporaciones que más destacaron en pretemporada fueron las de Miguel Fernández y Fuentes, además de Porrúa, que regresa al Novo Municipal después de un año compitiendo en 2ª RFEF con el Arosa. Con ellos también llegaron Fonsi, desde el Flavia, Yosi, del Sigüeiro, y Said, que procede del La Cruz Villanovense. Es de esperar que otros jugadores jóvenes, fichados por el club la temporada pasada, den un paso más y comiencen a ganar peso en el equipo. Hombres como Marcos Mella, Uriol, Raúl o Migui deben ser futbolistas importantes esta campaña. Además, se espera que los chicos del primer equipo que el año pasado jugaban mucho con el filial, como Andrés, Álex Carramal o Less, también aumenten su protagonismo dentro del terreno de juego. Todos estes jóvenes jugadores competirán al lado de los veteranos, con la intención de conformar un equipo cuyo objetivo primario es la permanencia, pero que aún no conoce su techo. Los Coke, Carabán, Brais Calvo, Juanín, Javicho o el incombustible Vicente continuarán, una temporada más, actuando como columna vertebral de la plantilla.

Para hacer funcionar los engranajes de la escuadra, la directiva pensó en un técnico que atesora mucha experiencia en el fútbol profesional. Nacho Fernández, una vieja aspiración de la entidad comandada por Toño Camba, arriba al Novo Municipal con el difícil objetivo de hacer olvidar a Alberto Mariano. Un técnico con un perfil diferente al anterior, pero que intentará sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores. El comienzo de liga se antoja muy complicado, con un calendario que empareja a rojillos con Racing Villalbés, Barco, Deportivo Fabril y Arosa en las cinco primeras jornadas. En un equipo con tanta juventud, que llega después de un verano de muchos cambios, resulta trascendental empezar del mejor modo posible la temporada. Ganas y mimbres seguro que no faltan para lograrlo. Después de buenas campañas en la categoría, con la entidad saneada y un vestuario que aúna a las mil maravillas juventud y veteranía, A Estrada es optimista ante este nuevo comienzo.