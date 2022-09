“El objetivo del club es la permanencia, pero la meta la marcará la competición”

El nuevo Estradense de Nacho comenzará la liga el próximo domingo en casa del Racing Villalbés (12:00 horas), con el objetivo de empezar la temporada de la mejor manera. Alfonso Uzal, miembro del cuerpo técnico junto a Bibi, Unai y Pepe Rico, analiza cómo ve la forma en la que la entidad rojilla está afrontando este cambio de ciclo.

–¿Cómo ve al equipo de cara al fin de semana? ¿Qué sensaciones tiene el vestuario tras la pretemporada?

–Creo que aún es muy pronto para valorar la situación de la plantilla. Yo no me suelo fiar mucho de las pretemporadas, y más este año, que hay muchos jugadores recién fichados, muy jóvenes, un entrenador nuevo... Es necesario que haya un período de adaptación. Además, lo que determina cómo va a funcionar el equipo será la propia competición, no la pretemporada.

–Como dice, el club está inmerso en un cambio de ciclo. Se fueron jugadores importantes y se incorporaron futbolistas nuevos. Además, el entrenador de los últimos años, plenamente identificado con la entidad, dejó el equipo. ¿Cómo vivieron la marcha de Alberto Mariano desde la directiva?

–Le dimos total libertad para que tomara la decisión que quisiera. Nosotros le planteamos que él era nuestra primera opción y que, desde el club, queríamos que renovara. Alberto nos manifestó que deseaba probar nuevos retos en el mundo del fútbol y lo entendimos perfectamente. Desde el Estradense, le abrimos las puertas y le mostramos nuestro agradecimiento por el trabajo realizado estos años.

–¿Por qué se toma la decisión de traer a Nacho, que a priori es un técnico tan diferente a Mariano?

–Son dos entrenadores distintos, con otra manera de trabajar, pero desde el club pensamos que Nacho es la persona idónea para dirigir al equipo en estos momentos y los cambios suelen motivar a los futbolistas. Creo que se trata de seguir una línea continuísta, en el sentido de que confiábamos tanto en Alberto como ahora en Nacho.

–En verano hubo una gran polémica en A Estrada con la actuación de Luisito y el Arosa. El técnico de Teo, que tenía mucha relación con el Estradense, fichó a Vidal, Martín y Borja de manera controvertida. ¿Cómo se vivió esto desde el club?

–No comparto la polémica, creo que desde el club no le dimos la importancia que se le dio desde fuera. Esto es fútbol, los jugadores fichan por un año y no tienen contrato. Todos los años son agentes libres y cualquiera equipo puede ficharlos. Es fútbol y no nos lo tomamos a mal en ningún momento. Nosotros trajimos a Porrúa del Arosa y no pasó nada. Es fútbol.

–Fuera de la polémica, perder a tres jugadores tan importantes debió ser un jarro de agua fría. ¿Cómo gestionó el club esta situación?

–Somos conscientes del club en el que estamos. Tenemos una filosofía de fichar solo jugadores jóvenes que crezcan con nosotros y siempre les dejamos las puertas abiertas, tanto para venir como para irse. Evidentemente tratamos de convencer a los futbolistas para que se queden, pero entendemos su decisión. La realidad es que el Estradense está a otro nivel que el Arosa. Por otra parte, el mercado está siendo larguísimo y muy complicado, pero aún no cerramos la plantilla y podríamos incorporar a un par de jugadores más.

–¿Cuál es el objetivo del club para esta campaña?

–El objetivo es el mismo de los últimos cinco años, la permanencia. Después, la meta la marcarán la competición y el equipo, pero la premisa del club es salvarse.

“Es difícil debutar en una categoría como Tercera”

–¿Cómo están funcionando los nuevos fichajes? ¿Notas al equipo flojo en alguna posición?

–Nosotros no tenemos el poderío económico de otros equipos y sustituir a los jugadores que se van, revalorizados, es complicado, por lo que tenemos que hacer apuestas. Con los nuevos estamos contentos, porque ya los habíamos seguido y los conocíamos, y creo que están dando lo que esperábamos de ellos. Ahora tienen que seguir creciendo y acabarán dando el nivel que tienen que dar.

–Los fichajes ganan importancia al no salir, desde hace años, jugadores de casa que tengan peso en el primer equipo. El estradense más joven con cierto peso en el equipo es el portero Coke, que está a punto de cumplir 32 años. ¿A qué se debe?

–Históricamente, no suelen salir demasiados jugadores de cantera. Nosotros tenemos a Andrés y a Leshen, pero es difícil contar con chicos que jueguen en Tercera. Sucede en todos los equipos porque es una categoría realmente dura.