El Inversia Seguros A Estrada Futsal jugará hoy en Padrón (19:00 horas) la segunda ronda previa de la Copa Galicia contra el Stellae F. S. Los de Oscarín llegan a la cita de forma directa, al quedar exentos de la primera fase del torneo. La intención de los estradenses es buscar la victoria y poder avanzar un paso más en la competición, ante un equipo de inferior categoría.

El preparador del A Estrada Futsal no podrá contar con todos sus jugadores y sólo se llevará a Padrón a 12 de sus 14 efectivos. Romario y Rucho, dos de los nuevos fichajes del club estradense, no podrán acudir a la cita por culpa de pequeñas molestias surgidas durante los entrenamientos de esta semana. Con el inicio de liga en el horizonte, Oscarín ha preferido no arriesgar y no incluirlos en esta convocatoria para la Copa Galicia. Aun así, el técnico asegura que irán “a ganar, como siempre” para intentar “coger buenas sensaciones de cara al partido de liga”, que les enfrentará al Albense el día 17 de septiembre.

De cara al inicio de liga, Oscarín se mostró “tremendamente satisfecho” con el trabajo que están realizando sus jugadores durante los entrenamientos de pretemporada y destacó especialmente “lo bien que se están adaptando” los nuevos fichajes llegados este verano. El técnico del A Estrada Futsal señaló que, “un año más”, el objetivo sigue siendo la permanencia, aunque disponga “de mayor fondo de armario” que en la pasada campaña.