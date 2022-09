Llegó sin hacer mucho ruido pero han sido suficientes unos pocos partidos para descubrirlo. A sus 22 años Miguel Fernández llegó al Estradense para asumir un rol importante y para tomar el relevo de uno de los hombres de más peso en el equipo rojillo durante las últimas temporadas. La marcha de Brais Vidal dejaba un vacío en la medular pero también suponía una pérdida clave en el equilibrio del equipo. Esa posición y ese papel es el que ha asumido el joven centrocampista de Gondomar y, a pesar de necesitar todavía un tiempo de aclimatación a sus compañeros, su rendimiento ha sido una de las noticias positivas en el inicio de temporada del Estradense.

Miguel Fernández se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, llegando hasta el equipo filial. Posteriormente pasó por Ourense, Rápido de Bouzas y Juvenil de Ponteareas, antes de aceptar la oferta del equipo presidido por Toño Camba. “No me quería ir muy lejos de casa y el Estradense es un equipo que ha jugado bien los últimos años. Además, apuestan mucho por los jóvenes. De los 22 que somos en el equipo, unos 16 o 17 somos jóvenes”, explicó el centrocampista a la hora de justificar su fichaje y su mudanza a A Estrada, donde vive ahora en un piso junto a su compañero Said Chit.

El de Gondomar reconoce haberse adaptado rápido en el Estradense. “La verdad es que no me esperaba adaptarme tan bien. Aquí hay un gran vestuario, con muchos jóvenes pero también con veteranos con Javicho o Vicente. Hay muy buen rollo y eso ayuda”, afirma. Lo que más le está costando está siendo sin embargo el trabajo físico de pretemporada. “Estoy muy bien aquí pero también muy cansado. Aquí se entrena muy duro. Hay semanas de solo un día de descanso, con dos partidos por semana. Solo viví algo así en el Celta B. No me extraña que los equipos del Estradense siempre acabasen bien las temporadas”.

El joven jugador ha sumido con naturalidad su papel en el campo, por delante de la defensa en el 4-1-4-1 por el que ha apostado Nacho Fernández desde su llegada al banquillo. “Es mi posición natural pero todavía me tengo que ir soltando poco a poco y conociendo a mis compañeros”, manifestó. “El míster tiene sus ideas. Busca jugar, tener el balón y ser agresivos. Quiere que lleguemos más al área rival que ellos a la nuestra. Quiere llevar los partidos a un plano de mucha intensidad y físico. Somos un equipo joven y creo que tenemos piernas para jugar así. Luego, jugadores como Javicho o Vicente nos van a ayudar a hacerlo bien”.

Miguel Fernández considera que el Estradense tiene capacidad para pelear con cualquier rival. “Todavía tenemos que seguir mejorando pero creo que vamos a ser un equipo serio que va a competir con todos. Ya se vio en la Copa, contra Arosa y Arenteiro, y también contra el Compostela. Podemos terminar haciendo cosas importantes”.

Los últimos dos amistosos antes del debut

El Estradense disputará esta semana sus dos últimos partidos amistosos antes de su estreno en Tercera División esta temporada. Hoy, los de Nacho Fernández jugarán en el Municipal de A Estrada. Lo harán a partir de las 20.30 horas con el Sigüeiro como rival. La entrada será gratuita. El próximo sábado, su rival será el Noia. El encuentro amistoso se jugará sin embargo en A Pobra. Será a las 12.00 horas. El pasado fin de semana los rojillos disputaron un nuevo amistoso, en este caso con el equipo juvenil del Compostela, con un resultado de 1-4 a su favor. Los mismos goles le marcaron unos días antes del Dubra (4-0). La buena noticia para el Estradense es la recuperación de jugadores lesionados. Tanto Brais Calvo como Juanín ya se han reincorporado a los entrenamiento del grupo una vez han superado sus molestias físicas.