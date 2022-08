Javier Campos tendrá poco tiempo para disfrutar su brillante noveno puesto en el Dinaric Rally disputado en Croacia y Bosnia durante la pasada semana. En dos semanas tiene una cita en Igualada (Cataluña) para probar la moto con la que el 1 de octubre iniciará la disputa del Rally de Marruecos, prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes. “Es una moto distinta a lo que estoy acostumbrado. Es más grande, con más depósito y más potente. Es importante acostumbrarse antes, especialmente por el peso. Yo sin embargo tengo una con un peso parecido, así que espero que no me cueste mucho”, manifestó el estradense.

Campos valoró muy positivamente su participación en la prueba croata, que inicialmente no tenía en su calendario entre el Hellas griego y Marruecos. “Fue una experiencia muy buena. Me gustó más esta carrera que la del Hellas. Era más exigente y con más kilómetros”, explicó. “Lo pasé muy bien y disfruté mucho pero lo más importante es que seguí cogiendo experiencia en la navegación y en el pilotaje. Eso me permitirá aprender de mis errores”.

“La carrera fue bien, sin accidentes y con mucho cuidado. He aprendido que las pérdidas importantes de tiempo por errores son las que marcan la diferencia. Cuesta mucho recuperar esos fallos porque después tienes que salir más atrás. Eso implica adelantar a muchos pilotos y comerse mucho polvo. Remontar acaba suponiendo un esfuerzo muy grande”, explicó el piloto, que, al igual que le pasó en Grecia, también pagó un momento malo. “A nivel físico aguanté bien, salvo ese día en el que acabé perdiendo unos veinte minutos. El problema fue que no me alimenté bien. Cinco o seis horas de carrera suponen un gran desgaste y debes tener mucho cuidado con la alimentación para recuperar, y yo no lo hice. Al final, el cansancio no te deja pensar bien y las cosas no te salen como deberían”.

Campos considera sin embargo que ese noveno puesto está por encima de lo que esperaba inicialmente. “Lo que tenía por delante son pilotos profesionales o semiprofesionales. Con 53 años tengo que ser consciente de lo que soy”.