El EDM Baloncesto A Estrada volvió ayer a los entrenamientos para afrontar una temporada histórica. Los rojillos disputan por primera vez en su historia la Liga EBA y lo hacen con la intención de mantener sus señas de identidad. No habrá salarios ni grandes lujos en un equipo que paseará por el norte de España con los mismos jugadores que lograron el ascenso el año pasado, a la espera de un par de incorporaciones que aporten más profundidad a la plantilla.

Los rojillos realizaron ayer su primer entrenamiento oficial, aunque desde hace semanas ya vienen trabajando para mantener la forma. Esta vuelta al trabajo llegó con solo una cara nueva, la del joven base estradense de 16 años Álex Campos, que se incorpora al primer equipo desde la cantera del Obradoiro. Vendría a cubrir por el momento el puesto dejado por Luis. El base ha mostrado su intención de dejar el equipo para centrarse en sus estudios en su último año de carrera, aunque desde el equipo no pierden la esperanza de que cambie de opinión. Los demás son los de siempre; Panchito, Chaiti, Anxo, Samuel, Luis, Pepe, Juanma, Carra y Marcos Chao.

“Jugar en EBA no va a cambiar nuestra filosofía. Nuestro objetivo es que nuestros jugadores sean mejores cada año y para eso da igual en que categoría estemos. Lo único que me preocupa es que mi equipo sea competitivo”, manifestó el entrenador estradense, David González. “En este equipo hay gente joven que creo que puede crecer. No podemos olvidarnos de que somos una escuela. Otros equipos en esta categoría tienen una filosofía diferente y se refuerzan cada año con grandes fichajes. Todo es respetable. Nosotros jugaremos con lo que tenemos y con eso vamos a ser ambiciosos e ir siempre a por la victoria”.

Para el técnico, el salto a EBA supone un nuevo reto para el equipo, algo que “demuestra que estamos haciendo las cosas bien”. “Nos toca seguir avanzando. Nos hemos ganado la oportunidad de enfrentarnos a equipos semiprofesionales o profesionales que van a venir a aquí a dar un gran espectáculo con grandes jugadores en sus filas”, manifestó.

Copa Galicia EBA

Durante la pretemporada, el EDM A Estrada disputará tres partidos de la Copa Galicia EBA. El primero de ellos será el 17 de septiembre, contra el Santo Domingo Betanzos en el pabellón Coto Ferreiro de A Estrada. Entre semana, el día 21, visitarán al Obradoiro Ames. Para finalizar, el 24, reciben al Calvo Basket Xiria. El ganador de este grupo de cuatro equipo se enfrentará la semana siguiente al vencedor del otro grupo de EBA gallego. Los pupilos de David González jugarán el primer partido de su historia en EBA el día 9 de octubre contra el Chantada en el Coto Ferreiro. Su debut a domicilio será en Ourense, contra el Bosco, una semana más tarde.

Nuevo patrocinador

El EDM contará este año con un nuevo patrocinador, Construcciones Riveira. La empresa estradense dará de esta manera su nombre al equipo en su salto a Liga EBA en sustitución de Maderas Zamar.