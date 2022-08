Cuando faltan poco más de dos meses para elecciones a la presidencia de la Federación Gallega de Automovilismo, la candidatura encabezada por el lalinense Antonio Rodríguez Troitiño denuncia supuestas irregularidades por parte del actual mandatario, Iván Corral. Desde Xeración-RenovaFGA anuncian que en los próximos días presentarán ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva (CGXD) un recurso para evitar que el proceso electoral llegue “viciado y manipulado por completo” al día de las votaciones, el próximo 12 de octubre. “Tenemos pruebas suficientes para demostrar que Iván Corral quiere escuderías afines sin derecho a voto para alterar y condicionar unos resultados que ya sabe que no son tan favorables como antaño”.

En Xeración-RenovaFGA entienden que “la garantía de limpieza y justicia en el censo electoral, especialmente en el caso de las escuderías, es clave en estas elecciones, dado que de los 64 o 65 miembros de la asamblea general, 45 corresponden a las escuderías. No nos cabe duda de que todas las maniobras administrativas y judiciales de Iván Corral, en muchos casos con la connivencia de una junta electoral totalmente parcial y arbitraria y en nuestra opinión elegida de manera fraudulenta, van encaminadas a sumar votos de escuderías afines a su causa, incluso aunque no cumplan con los requisitos legales para poder votar”, añade la nota.

En la candidatura del dezano Rodríguez Troitiño aseguran contar con “documentación que confirma que más de una veintena de escuderías y clubes incluidos por Iván Corral en el censo inicial no cumplen los requisitos y esperamos que el Comité Gallego de Xustiza Deportiva no se limite a aceptar cualquier certificado que pueda ser emitido por la FGA asegurando lo contrario, porque no es la primera vez que constatamos que se están certificando falsedades que después ni siquiera se verifican”.

Por último, Xeración-RenovaFGA tiene previsto llegar incluso a la etapa contencioso-administrativa para “garantizar la limpieza de este proceso electoral. Y si observamos que se adoptan decisiones irregulares, por omisión de acción o a sabiendas, que pueden incurrir en un presunto delito de prevaricación, exigiremos responsabilidades legales sea quien sea la persona u organismo responsable”, recalcan desde esta candidatura electoral.

Mejoras en la gestión de las licencias

En Xeración-RenovaFGA piensan que la gestión de licencias en la federación necesita una reestructuración completa, asunto que llevan en su programa. En este sentido, proponen la supresión de licencias obligatorias de asistencia porque consideran injusto que las personas participantes se vean obligadas a tramitar una licencia de asistencia, incluso en el caso de que el equipo de mecánicos no preste servicio. El objetivo es contratar un seguro que cubra la totalidad del parque de asistencia. Además, optan por permisos de participación para una sola prueba con el objetivo de aumentar el número de personas inscritas. También quieren crear una nueva licencia específica para las modalidades Slalom y Autocross, reduciendo su coste y que todos los deportistas con licencias internacionales puedan participar en las pruebas regionales. Y, por último, anuncian la creación del carné de aficionado, un nuevo documento que permitirá a cualquier aficionado obtener descuentos en productos y servicios de la federación y acceder en exclusiva a determinados beneficios de la misma.