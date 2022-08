El Clube Rugby Coreti Lalín anunció ayer, en sus redes sociales, el nombre del nuevo técnico que dirigirá a los abellóns a lo largo de la temporada 2022-23. Se trata de David Rivero Zobra “Panteira”, un viejo conocido que lleva muchos años desempeñando diferentes funciones en la entidad dezana. Durante las dos últimas campañas, Rivero fue el encargado de entrenar al equipo femenino, con el que consiguió, entre otros éxitos, el título de Liga Gallega de la temporada pasada y la posterior participación en la fase de ascenso.

La llegada del nuevo técnico al banquillo del Rugby Lalín se comenzó a gestar durante los últimos compases de la temporada pasada. Después de varias campañas con Ernesto Barbosa y Xosé Couso a los mandos del primer equipo y tras varios encontronazos entre jugadores y cuerpo técnico, la directiva optó por un cambio de rumbo. David Rivero, que ya había dirigido al primer equipo una década atrás, fue el elegido para tomar el control del vestuario. El nuevo técnico alabó “el fantástico trabajo” de sus predecesores y habló de “recuperar el compromiso de los jugadores” como primer objetivo de la temporada. La idea de Rivero es seguir confiando en la mayoría de deportistas de la temporada pasada y, si hace falta, realizar algún fichaje para conformar una plantilla de unos 25 jugadores. Por el momento todavía no se confirmó, ni se adelantó nada, pero el club mantiene abiertas varias conversaciones con jugadores dezanos que actualmente juegan en otros clubs, par intentar que fichen por el nuevo proyecto dezano. La intención de la entidad lalinense es tener un equipo al completo con gente de la casa, con un par de excepciones, como el portugués Sérgio.

Vuelta al trabajo

Los de David Rivero Zobra “Panteira” regresarán a los entrenamientos el lunes 29 de agosto. La Federación todavía no publicó el calendario de la próxima temporada, pero lo más seguro es que la liga comience el primer o el segundo fin de semana del mes de octubre. La próxima semana se realizará el sorteo y el Lalín conocerá sus fechas.

Un club de futuro que apuesta por la cantera

El Clube Rugby Coreti Lalín es una entidad que se encuentra en pleno crecimiento desde hace unos años. Después de pasar una etapa muy complicada entre 2012 y 2015, en la que no pudieron federar a ningún equipo en categorías inferiores, el club abellón no cesó de ampliar su nómina de jugadores. Este año, además dela escuadra femenino que dirigirá Marta Varela, el Rugby Coreti Lalín sacará a competición equipos de categorías sub-14, sub-16 y sub-18. La entidad dezana también contará con representación entre los más pequeños, aunque en edades tempranas los deportistas no compiten en formato de liga, sino por medio de competiciones realizadas cada mes.