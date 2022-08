Adrián Rozados (A Estrada, 1987) empezó compitiendo con 18 años en la modalidad de autocross. En 2017 debutó en la Subida A Estrada, con un 9º puesto en la general. En esta primera ocasión, Rozados compitió con un turismo, con el que logró una cuarta plaza en su categoría. En la edición del 2019 ganó, contra pronóstico, la Subida a Chantada, que era puntuable para el Campeonato de España de Montaña. A tierras luguesas también acudió el año pasado, con la intención de volver a competir por los puestos altos de la clasificación. Finalmente no ganó, pero consiguió acabar la carrera en un meritorio tercer puesto. Esto le animó a correr la XXV Subida A Estrada, en la que pudo obtener la victoria.

–¿Cómo recuerda la Subida A Estrada del año pasado?

–Fue totalmente espectacular en todos los aspectos posibles. Sentí una alegría enorme al volver a correr en casa, ante mi gente, y con un vehículo puntero con el que luché por la victoria. En lo deportivo todo salió muy bien y pude ganar la competición. Me pilló por sorpresa, porque no tenía pensado correr aquí, pero la semana anterior había sido la Subida a Chantada y, después de lograr un tercer puesto, los patrocinadores me animaron a participar en la carrera de A Estrada. En el último día de plazo para apuntarse, me comunicaron que era viable económicamente y me inscribí.

–En Chantada, en el año 2019, lograste un hito histórico, al ganar una prueba del Campeonato de España de Montaña, a pesar de ser un piloto amateur. ¿Qué significó este éxito para ti?

–Tengo que reconocer que la victoria me vino un poco de rebote. Tuve la suerte de conseguir un vehículo muy potente y coincidió que el coche de Javi Villa sufrió una avería, con lo que pude optar a la victoria. Había otros pilotos mucho más experimentados que yo, pero mi coche era muy rápido y pude lograr el primer puesto de la general.

–Después del éxito del año pasado, ¿por qué no compite este año en la Subida A Estrada?

–Porque estoy muy limitado a la hora de conseguir un vehículo puntero que estea disponible para alquilar. A veces, según las fechas, es muy complicado conseguir un coche bueno, porque los fabricantes nacionales no dan a basto. Imagínate los pilotos que habrá, en toda España estos días, buscando un vehículo potente para competir.

–¿Cree que algún piloto estradense podrá repetir su éxito?

–Ojalá alguno de los 20 estradenses que participan pueda ganar. Pero es difícil, porque en 26 ediciones creo que sólo ganamos dos pilotos locales, Bamarti y yo. Pienso que Carlos Matalobos tiene posibilidades, ya que alquiló el coche de Javi Villa, un vehículo muy potente.

–¿Qué tipo de carrera es la Subida A Estrada?

–La característica que más destaco es que parece una montaña rusa, porque tiene de todo. Hay puentes, subidas, bajadas, saltos, curvas lentas, rápidas... Es un tramo duro pero muy bonito y con zonas muy variadas. Lo que sí creo, y que conste que es una opinión muy personal, es que me gustaría que incluyesen en la Subida A Estrada el tramo que une Vea con Castro Loureiro. Respeto la decisión de la organización, pero creo que es una de las carreteras más bonitas para correr que hay en el entorno del casco urbano de A Estrada.