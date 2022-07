José Riádigos hace balance de la magnífica campaña completada en la que el culturista lalinense ha conseguido el carné de profesional. Riádigos, que se está recuperando de una pequeña lesión en los hombros, señala estar “pendiente de pruebas, y si recupero pronto y me veo listo para iniciar la preparación para mi segunda temporada, poder hacer el campeonato de Europa y si clasifico, pues iré al Mundial”. Lo cierto es que el culturista dezano ha ido quemando etapas en una progresión poco habitual dentro de esta práctica deportiva.

En lo que respecta al resumen la temporada 2022, recuerda que tuvo “un gran inicio en el campeonato Gallego IFBB para terminar en el Campeonato de Europa de Francia, debutando como profesional con la Selección Española ICN. Fue un inolvidable regreso a la tarima luego de que desde hacía un par de años tenía descartado totalmente volver a competir debido a un grave problema de salud”. Para José Riádigos la expresión querer es poder es algo “totalmente real porque no hay excusas para el que realmente quiere luchar por sus sueños y cumplir sus objetivos. Y cuando la vida te da una segunda oportunidad no puedes desaprovecharla, tienes que vivir intensamente y luchar día a día como si fuese el último”. De hecho, él es un vivo ejemplo porque “vengo de hacer realidad mi sueño hacer un par de semanas. Y es que “por muy fea y complicada que se me puso la vida salí adelante y luché por lo que quería y amaba”, concluye.

Un segundo puesto en el Campeonato Gallego IFBB de Villalba, dos platas en la Copa de España AECN de Madrid, carné Profesional Classic Physique junto a un oro, dos platas y un bronce en Campeonato Internacional WNFBA de Valencia, y la plata del Europeo son el botín de Riádigos en un año inolvidable.

Disfrutar y mejorar

“Ahora toca disfrutar un poco y seguir trabajando para intentar mejorar esta versión actual, y en un futuro volver a subir a la tarima para seguir dando guerra”, aclara el culturista lalinense ahora que echa la vista atrás para analizar su fulgurante trayectoria deportiva. Cabe recordar, por último, que el culturismo o fisicoculturismo natural, que es el que practica este deportista de la capital dezana, se creó como reacción al culturismo convencional, tan cuestionado por diversas razones de todos conocidas. Ambas prácticas se centran sobre todo en el desarrollo muscular de la persona, pero como su propio nombre indica, la primera busca hacerlo además siempre de manera natural, como le gusta a Riádigos.