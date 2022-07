El estradense del Ravachol Manuel Brea formará parte del staff técnico de la selección española en el campeonato de Europa Sub 17 que se celebra en Ibiza del 16 al 18 de septiembre. Brea, que es también técnico del CGTD, no será el único estradense en la distintas citas continentales de la ciudad balear en la recta final del verano, puesto que la jugadora del CB A Estrada Iziar Barcala se encuentra entre los 12 jugadores que representarán a España en el Europeo Sub 15, , que se celebrará del 21 al 24 de septiembre. Barcala y Brea intentarán dejar lo más alto posible el pabellón estradense en una competición al que acudirán los mejores de la especialidad.