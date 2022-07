A Estrada podrá disfrutar por primera vez en su historia de la Liga EBA. Lo hará gracias al EDM Baloncesto A Estrada, un equipo que finalmente ha decidido coger el tren del ascenso. No era la primera vez que los rojillos tenían ese billete en la mano. “Es algo que nunca se me había pasado por la cabeza, incluso hace diez años, cuando tuvimos la oportunidad de ascender. En aquella época había plazas de sobra y nos las ofrecieron en varias ocasiones pero nunca lo vimos necesario”, reconoce el presidente Alfonso Sanmartín. Sin embargo, algo ha cambiado desde aquella época hasta hoy. Guiados por David González y con un equipo madurado a lo largo de muchos años, los rojillos se han colocado en la parte alta de la liga gallega varias temporadas consecutivas, logrando por dos veces consecutivas el ascenso a EBA en la pista. “Llevamos varios años demostrando que estamos entre los mejores de Galicia y es el momento de disfrutar de un premio que nos merecemos. Esto solo pasa una vez en la vida”.

Las palabras del presidente tienen continuidad en las del técnico, David González. “Este ascenso era algo necesario para el equipo y para el pueblo. Poder tener un evento deportivo de este nivel en A Estrada cada quince días es un lujo. Estamos hablando de una liga muy bonita, con grandes equipos. El Bosco, por ejemplo, que acabó en la zona media, tiene un internacional argentino. Corbacho viene de descender con el Culleredo... en la vida, si no disfrutas, tienes un problema, así que no puedes desaprovechar cualquier oportunidad de hacerlo”, argumentó.

El reto en el plano deportivo será muy alto para un equipo que no dispone de grandes posibilidades económicas. “Aquí puede venir hasta Michael Jordan si quiere, pero lo tiene que hacer sin cobrar nada. Ascendimos, pero la filosofía es la misma. Este es un equipo creado para que la gente se divierta jugando al baloncesto, no para que cobren por hacerlo”, afirmó Sanmartín, quien tiene claro que a nivel deportivo el ascenso pasaba sí o sí por la continuidad de David González como entrenador, con Pinone como segundo. “No había nada que hablar con ellos porque sin David no había EBA”.

“A nivel deportivo el reto será mejorar y estar a la altura de esta categoría”, afirmó el técnico. “Lo que más me preocupa sin embargo es la mentalidad del equipo y del pueblo. No podemos estar a la defensiva. Vamos a pelear al máximo con lo que tenemos y a ser un ejemplo para todos. Siempre puedes competir con cualquiera solo hay que intentar hacer las cosas diferentes a ellos e ir a por todas”.

Tanto el entrenador como el presidente apuntan a la continuidad de la mayor parte de la plantilla, con solo un par de renovaciones por cerrar, entre ellas la del veterano Chaiti. “Una vez confirmado lo que tenemos habrá tiempo para ver lo que hay. Lo importante si viene algo es que lo haga con la mentalidad de entrenar bien”. El club también tiene previsto crear un equipo B que saldría en Zonal para dar cabida a los jóvenes que salen de la base.