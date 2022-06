Tiene 25 años y desde la próxima temporada será la primera árbitra en la historia del colegio de Lalín en alcanzar la categoría nacional como asistente en la Tercera RFEF. Carmen Villanueva Ansedes es la joven silledense que ha hecho historia en el arbitraje dezano después de iniciarse en la temporada 2019-2020. “Me pilló un poco por sorpresa porque, claro, llevo muy poco tiempo en el arbitraje. De todas formas, se me fue dando bien y con esfuerzo llegó el premio”, explica la primera trencilla nacional de toda la comarca dezana.

Carmen Villanueva puntualiza que “una vez que formas parte del cuerpo de asistentes, los ascensos van por esa demarcación” en lo que a su futuro en el arbitraje se refiere. Y en cuanto a sus inicios, recuerda que “empecé con el fútbol 8, con los niños, después ascendí a Segunda Galicia y hasta ahora”. De todas formas, su conversión en árbitra fue un cúmulo de coincidencias: “Siempre jugué al fútbol y durante dos años no había un equipo cerca para hacerlo. Tenía un par de compañeros que eran árbitros. Uno de ellos, Sebas, que se colegió tres meses antes fue el que me dijo que me metiera porque me iba a gustar. Y así fue, me encantó”. Junto a Carmen Villanueva también ascienden Alberto Álvarez (Santiago), Yago Domínguez (Ourense), Eduardo Fragueiro (Vigo), Fernando Manuel González (Pontevedra), Óscar Lista (Ourense), Iván Miño (A Coruña) y Miguel Pin (Lugo).

Preferente

Precisamente, el árbitro que animó a Carmen Villanueva para que se colegiara también ha sido ascendido para la próxima temporada. Sebastián Castro Sanmartín pitará en la Preferente gallega. Castro tiene 24 años y dio sus primeros pasos en el arbitraje en la temporada 2018-2019. Ascendió a Primera Galicia en la campaña 2019-2020 y ahora consigue su ascenso. Le acompañarán en la nueva categoría autonómica Selina Álvarez (Ourense), Sergio Arredondas (Vigo), Diego Cedeira (A Coruña), Rubén Fernández (Ourense), Pablo García (Pontevedra), Raúl García (Santiago), Carlos Martínez (Vigo), Borja Millán (Pontevedra), David Pérez (Lugo), Diego Seoane (A Coruña) y Juan José Silven (Ferrol).

Todos ellos participaron en el curso de ascenso organizado por el Comité Técnico Gallego de Árbitros de Fútbol el pasado sábado día 11 de junio en el campo de fútbol del Sergas de Santiago de Compostela. Se les realizaron sendos controles.