La marchadora estradense del Ourense Atletismo, Carmen Escariz, finalizó ayer en la sexta posición en la final de los 10.000 metros marcha femeninos del Campeonato de España Absoluto que se celebra en la localidad malagueña de Nerja. Escariz paró el reloj en un excelente 46:36.47, su mejor marca personal de la temporada. “Hubo muchísimo nivel y no contaba con que la gente estuviera tan bien e hicieran tantas marcas personales”, señaló la atleta de A Estrada tras cruzar la meta. Escariz también subrayó que “estoy contenta con la marca que hice porque venía de una lesión y no estaba al cien por cien. Me hubiera gustado que la carrera fuera dentro de un mes pero estoy contenta porque intenté salir valiente a por el tercer puesto y en mitad de carrera se me terminaron las fuerzas”. Y concluyó desvelando que está “con ganas de que llegue el próximo año y poder quitarme esta espinita lo antes posible”.

El triunfo de Laura García-Caro en los 10.000 metros marcha ha sido de los que hacen época, con un tiempo final de 43:16.76. “Podemos usar adjetivos como incontestable, rotundo o inapelable, cualquiera de ellos no alcanzaría a definir la manera con la que hoy ha conseguido la victoria la onubense”, destacaban ayer en la web de la Real Federación Española de Atletismo. La andaluza logró doblar a todas las atletas excepto (y por poco) a Raquel González del FC Barcelona en una prueba cuyo podio lo completó la marchadora castellonense Lidia Sánchez-Puebla. Nabaoui El otro atleta estradense en el Nacional de Nerja es Mehdi Nabaoui. El corredor del Oriente Atletismo participará en la final de los 5.000 metros que tendrá lugar hoy. Será el finalista más joven de todos los inscritos admitidos en la prueba absoluta celebrada en la Costa del Sol. Nabaoui llega a la importante cita atlética con una marca personal de 13 minutos y 59 segundos. Su gran handicap volverá a ser de nuevo su no nacionalización, por lo que no podrá pelear en igualdad por las medallas.