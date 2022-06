Comenzó su brillante trayectoria deportiva en su tierra natal, jugando en el equipo Biberón de la Escola de Fútbol Silleda, para marcharse en Prebenjamín al Xuventude de Oroso, su actual club. Luis Sueiro, su orgullos padre, recuerda que David “desde los 7 años entrena con el Celta y va a todos los torneos con ellos”. De hecho, el convenio firmado entre los de Balaídos con el club de Sigüeiro pilló a David Sueiro siendo todavía jugador de categoría Prebenjamín.

Con sólo 11 años la calidad de David Sueiro no ha pasado desapercibida, sobre todo en el conjunto celeste, que quiere tenerlo atado cuanto antes. “Lo quieren mucho en Vigo y más para adelante habrá que dejarlo marchar”, explica su padre. Porque si David no está ya instalado en la Ciudad Deportiva Afouteza es debido a que sus padres no quieren separarse de él en una edad tan temprana. Luis Sueiro añade que es seguro que “seguirá con el Celta porque él no está ya con ellos porque no queremos nosotros. Su madre y yo pensamos que David es aún muy pequeño para irse tan lejos de casa”.

Lo cierto es que la actual temporada ha sido una de las mejores de este alevín que destaca entre otras cosas por una gran visión de juego. Este año jugó la competición doméstica con el Alevín de Primera y, también, la Gallega Infantil, dos categorías superior a la suya siempre con los colores del Xuventude.

Buen estudiante

Sin embargo, dos citas de carácter internacional han sido este año las que han catapultado a David Sueiro como gran promesa del fútbol gallego. El centrocampista silledense fue elegido como MVP en dos torneos internacionales, el de Carballo y en la previa del AF-7 de Arousa, recientemente celebrados. Además, el joven también destaca con los libros, tal y como señala su padre porque “este curso han sido todo sobresalientes en el Colegio María Inmaculada”, donde estudia.

Por otro lado, y aunque es un habitual en las convocatorias de la selección gallega, David Sueiro viajará con la Galicia Sub 12 para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en Madrid. En esa lista también aparece Damián, jugador del EFB A Estrada, con el que el trasdezano compartirá concentración. Los rivales de los gallegos Sub 12 en la cita madrileña serán, hoy y mañana, los combinados regionales de Navarra, Asturias, Islas Baleares e Islas Canarias.