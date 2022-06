Su fichaje no entraba dentro de los planes. Cuentan sin embargo que cuando los ojeadores del Estradense fueron a ver al Sigüeiro para analizar al delantero Fuentes, quedaron maravillados con el lateral. Tanto fue así que tras varios partidos su nombre ya figuraba en la lista de posibles refuerzos para la próxima temporada. Así fue como Yosi Montoto recibió la llamada que le abría las puertas de Tercera División, una oportunidad que no quiso rechazar. “Cuando acabé la temporada en el Sigüeiro quería dar el salto a Tercera, así que no me lo pensé”, afirmó el joven jugador, que ayer fue presentado como nuevo integrante del equipo.

Yoseban “Yosi” Montoto tiene 19 años y es natural de Vedra. Se formó en las categorías inferiores del Compostela, antes de dar el salto la pasada temporada al Sigüeiro. Su campaña se cerró con 28 partidos y cuatro goles. Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también puede actuar en posiciones más avanzadas. Competirá por un puesto en el once con Ángel, al que conoce de enfrentarse en su etapa como canteranos. En el vestuario se reencontrará con Fuentes, con quien protagonizó un gran año en el Sigüeiro que estuvo cerca del ascenso. El Estradense cerró de esta manera tres fichajes en los últimos tres días; Fuentes, Porrúa y Yosi, que se suman a los 16 renovados: Coke, Cascallar, Ander, Ángel, Carabán, Uriol, Mateo, Óscar, Mella, Javicho, Vicente, Raúl, Brais Calvo, Migui, Juanín y Edu, para completar una plantilla con 19 efectivos. El club no ha cerrado sin embargo el capítulo de fichajes. Sobre la mesa sigue la opción de traer un centrocampista que llene el hueco dejado por Brais Vidal y de un central, precisamente para ocupar el puesto de Martín Sánchez, ambos baja para irse al Arosa. Las marchas de Piñeiro y Borja se han cubierto ya con la llegada de Pablo Porrúa y Fuentes. Por el momento las incorporaciones del Estradense siguen la línea de temporadas anteriores, con todos jugadores muy jóvenes y con motivación.