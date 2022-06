La asamblea de socios del Estradense celebra la pasada semana transcurría sin sobresaltos para la directiva después de un año tranquilo a nivel deportivo y económico hasta que llegó el turno de las preguntas. “¿Ya hablasteis con Porrúa?”; la pregunta venía del histórico exentrenador Víctor Lomba y provocó que tanto el presidente, Toño Camba, como el director deportivo, Alfonso Uzal se pusiesen nerviosos. Lo cierto es que el dirigente había tardado solo unas horas en llamar al joven mediapunta de Bertamiráns después de jugar su último partido de la temporada con el Arosa y la respuesta que recibió fue ilusionante. O recibía una llamada de Segunda RFEF o regresaría al que fue su club durante dos grandes temporadas.

En ese tiempo, Porrúa se ganó el cariño de la afición rojilla y de sus compañeros, en una unión que no se rompió tras su marcha en busca de su oportunidad en una categoría superior. El mediapunta acudía a ver a su exequipo siempre que podía y entraba por el vestuario como si fuese uno más en la plantilla de Mariano. Porrúa siguió siendo socio del Estradense, al que animaba como rojillo más desde la grada. Por cosas como esa, unidas a una calidad innegable, el de Bertamiráns era uno de los grandes deseados por el club y la afición.

Finalmente, y tras varias semanas de tensa espera, esa llamada desde Segunda no llegó y Porrúa pudo volver a posar con la camiseta del Estradense junto al presidente como si no hubiesen pasado tres años desde la primera vez que pisó A Estrada.

“La decisión fue bastante fácil. Como en casa no se está en ningún lado, así que no tuve que pensarlo mucho”, afirmó el jugador en su presentación. “Cuando me marché el verano pasado lo hice con la ilusión de intentar llegar lo más arriba posible. Fue una experiencia bonita a nivel personal y de grupo, que me permitió vivir otro tipo de fútbol con viajes más largos y con más dedicación”, explicó. “En cuanto al nivel, pensé que me iba a costar más pero, a pesar del Covid, una lesión y una sanción, creo que hice una buena temporada, con partidos interesantes”.

Porrúa da ahora por finalizada esa etapa en Segunda y afronta con ilusión un nuevo proyecto en el Estradense. “He hablado con los compañeros y todos quieren ser ambiciosos este año. Creo que tenemos un buen equipo, con jóvenes que van a empujar y unos veteranos que son personas maravillosas. Al final será el verde el que nos ponga en nuestro sitio pero creo que entre todos podemos hacer algo bonito”, manifestó un hombre que se reencontrará en A Estrada con la mayor parte del vestuario que dejó hace dos años.