Los jugadores internaciones del Club Bádminton A Estrada Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla, acompañados del técnico del CGTD Rafa Vázquez viajaron el pasado fin de semana a Croacia. Allí sacaban su mejor juego y tras un partido espectacular contra los franceses Barbieri/Jacob, se metían en las semifinales ganando en dos sets por 21/18 21/19. Ya en semifinales tocaba una pareja dura, con los japoneses Ota /Muroya, y tras un intenso partido a tres sets, el partido se decantó a favor de los japoneses, colgándose los estradenses una medalla de bronce merecida.

Torneo de Ponteveda

Por otra parte, en Pontevedra se disputaba este fin de semana el quinto torneo Cidade de Pontevedra, en categorías sub 15 y Sub 19, donde los estradenses no defraudaron. En categoría Sub-19, Alejandro Barcala y Rubén Comeròn conseguían el oro en dobles, tras vencer a su compañero de club Manu Miguez y Hugo Salgueiro, del Ravachol, que se llevaban la plata. El bronce era para Hugo Domínguez y su compañero del San Amaro Samuel Santabaya.

En dobles mixtos Manu Miguez se traía la plata con Carlota Martínez (San Amaro). En individual Alejandro Barcala conseguía la medalla de plata, y Hugo Domínguez se colgaba la de bronce.

En categoría Sub-15, Darío Miguez conseguía el oro en dobles mixtos, formando pareja con Sara del Castillo (San Amaro) y la medalla de bronce en individual. En dobles femenino las gemelas Antía e Iria Martín se volvían a subir al cajón consiguiendo la medalla de bronce. También participó David Domínguez, que sigue sumando experiencia en torneos de categoría superior.