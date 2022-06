El Estradense cerró ayer el capítulo de renovaciones y lo hizo con la continuidad de una de sus piezas más importantes. El delantero Edu Taboada seguirá una temporada más en el Municipal de A Estrada y lo hará a pesar de tener una importante oferta sobre la mesa del Barco. “Para jugar en otro equipo de Tercera División, me quedo en el Estradense. Aquí estoy como en casa y me siento importante”, afirmó el ariete, que ve al equipo capacitado para pelear por las primeras posiciones.

El presidente del Estradense Toño Camba, se mostró contento por la continuidad del joven delantero de 21 años, a pesar del “ofertón” que tenía. Considera que decantó la balanza a favor de seguir una cuestión sentimental. “Siempre estuve contento en A Estrada pero el año pasado decidí irme al Arzúa en verano. Quería buscar más minutos y sentirme importante pero no salió bien y terminé volviendo”, recordó Edu. “Este año empezamos una nueva etapa con Nacho y creo que tenemos un buen equipo. No me quedaría si no pensase que el Estradense puede pelear por ser primero. Con el bloque que hay y con los nombres que están sonando podemos aspirar a todo. En esta categoría hay equipos con grandes presupuestos pero eso no es siempre lo más importante”, afirmó. La renovación de Edu era prioritaria, tanto por su gran aportación al equipo en las últimas dos temporadas como por la marcha de sus otros dos delanteros, Borja y Piñeiro. Los rojillos buscan ahora en el mercado jugadores que refuercen el puesto de 9 y otras posiciones de ataque. Uno de los nombres que está sobre la mesa es el del mediapunta Porrúa. El exrojillo es un hombre muy querido en la grada de A Estrada y, a pesar de su marcha el pasado verano al Arosa, era habitual verlo en el campo siempre que podía y continúa siendo socio del club. El jugador ha transmitido a la directiva que, en caso de no tener ninguna oferta de Segunda RFEF, regresará al Estradense, donde lo esperan con los brazos abiertos. Otro de los jugadores que se ha relacionado en los últimos días con el Estradense es el lateral formado en el Compostela, Yosi Montoto, el año pasado en el Sigüeiro.