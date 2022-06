El Club Deportivo Estradense celebró en la noche de ayer su asamblea general ordinaria, un encuentro con los socios que tuvo lugar en el MOME contando con la participación de una treintena de personas. En esta asamblea se analizaron las cuentas de la entidad y se debatió sobre la situación deportiva. En el capítulo de cuenta, el club presentó un presupuesto de 179.000 euros y unos gastos que de 178.000 euros, un balance positivo que, sumado al remanente de temporadas anteriores, les permitirá iniciar la campaña 2022-23 con unos 10.000 euros en la cuenta.

En el capítulo de ingresos las mayores partidas fueron las de subvenciones (41.000 euros), socios (23.000), patrocinadores (23.000), Federación Española (37.500), publicidad (30.000), taquilla (12.000), cantina (6.700) y extraordinarios (3.300). En gastos la cuantía más alta fue para la plantilla y el cuerpo técnico, con 123.000 euros. Le siguen arbitrajes y gastos federativos (13.400), mutualidad (3.000), material (12.000), gastos sanitarios (1.000), lavandería (2.700), transporte (6.000), varios (600), gastos bancarios (450) y Seguridad Social (10.800). Desde la directiva se pararon especialmente en el último punto, una nueva norma por parte de la federación española que exige tener a la plantilla asegurada. Las previsiones para el año que viene a nivel económico son similares.

Ya fuera del plano económico, el presidente, Toño Camba, destacó las dificultades que se encontraron este año a la hora de las renovaciones, con jugadores jóvenes en el plantel que contaron con muchos interesados. Fue necesario hacer un esfuerzo económico en algunos casos, pero al final se logró retener a 15 jugadores a la espera de Edu. El delantero aguarda por una posible oferta de Segunda RFEF pero si no llega su deseo es seguir en A Estrad. “Los jugadores Sub-23 son muy apetecibles y hay puntos a los que no damos llegado”, lamentó Camba, quien también tuvo palabras de agradecimiento para Alberto Mariano tras su marcha. “Como persona fue un diez. Un caballero”, manifestó explicando todos los detalles de su adiós y del fichaje de Nacho.

El dirigente anunció que el carné de socio se mantendrá pero pidió a la asamblea la posibilidad de organizar un día del club para subir un poco los ingresos, algo que se aceptó. Además, anunció la intención de volver a organizar la comida en el campo, seguramente en septiembre, y presentó a una nueva integrante de la directiva, Natalia Rozados, que se une a Andrea Bouzas, quien ya se sumó durante la temporada.

Análisis deportivo