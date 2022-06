A flamante nova presidenta do Balonmán Lalín atende a FARO DE VIGO nun receso dos preparativos da festa de fin de curso no centro escolar no que traboalla.

–Como foron as primeiras horas como presidenta do club? –Polo de agora todos os que formamos a directiva estamos absorbendo o que temos por diante. Estamos poñéndonos ao día e vendo todo o que hai por diante que é un mundo e toda unha vertixe. –Non lle parecen moitos anos 70 sen unha muller ao fronte dun club como o Balonmán Lalín? –Paréceme moitísimo tempo. Ademais tendo en conta que había mulleres involucradas no boalonmán pero supoño que como pasa en moitos cargos deste tipo sempre desemboca todo nunha figura masculina. –Haberá unha especial atención á sección feminina do club tendo unha muller ao fronte? –Temos equipo sénior feminino pero si que é certo que se cadra non se lle da a relevancia que pode ter o equipo masculino. Dende logo, ese é un dos puntos polos que queremos apostar nesta directiva. Queremos que aos equipos femininos se lles de un pouquiño máis de valor, que se sintan motivadas e que os socios e o público en xeral vexan tamén xogan, loitan, se esmeran e teñen moita ilusión. De todos os xeitos sempre houbo bastante ba sintonía entre os distintos grupos. Os sénior apoian ás rapazas e as rapazas sénior tamén apoiaban aos homes. Como digo eu, quizais hai que empezar a relanzalas un pouquiño máis dentro e fora dun club como é o noso. –Teñen previsto presentar a candidatura nunha asemblea? –É obrigatorio e primordial para nós facer unha asemblea con socios, cos equipos sénior e demais. Estamos barallando algunha data pero supoño que no que é o mes de xuño será cando a fixemos porque trátase de evitar o verán para que poida acudir o maior número de socios a unha asemblea onde presentaremos o noso proxecto para que toda a familia do Balonmán Lalín poda coñecer de primeira man o que queremos facer nesta directiva. –Vai ser primordial tentar de asegurar aos patrocinadores? –A ver, os patrocinadores que tiñamos ata o de agora xa nos aseguraron que van continuar botando unha man ao club. Ademais, a anterior directiva que está orientándonos un pouquiño nestes primeiros días xa nos dixeron que os que estaban de antes seguen aí e que polo menos este ano non teñen ningunha intención de deixarnos. Agora temos que buscar algún patrocinador máis para reforzar o que é a estrutura da entidade. –Que é o máis urxente que teñen agora mesmo enriba da mesa a nova directiva do club? –Gracias a poder seguir contando con Pablo Cacheda, agora mesmo o máis importante é que nos oriente para ir distribuíndo os equipos e ter todo preparado porque hai partidos que xa se xogan no vindeiro mes de agosto. Pablo vaise encargar de esa parte máis deportiva porque nós traballaremos no que é a parte administrativa e de xestión do Balonmán Lalín. –Houbo moito que pelexar para convencer a Cacheda de que quedara un ano máis no club? –Teño que dicir que foi moi sincero con nós e nós con el tamén. Se tiña unha oferta, era Asobal e se era algo que lle supoñía mellorar para o seu futuro e a súa vida persoal, por suposto co apoiabamos en todo o posible. El valorouno ata o momento en que necesitou facelo e nós tentamos no presionalo. –Porque sen a figura de Pablo Cacheda sería complicado sacar un proxecto adiante, non si? –A ver, por sorte temos aí outros adestradores por detrás que traballaban en coordinación con el e coñecían un pouco os seus movementos. Teríamos que buscar aí un adestrador ou unha adestradora nova pero polo menos os adestradores das categorías inferiores poderían guiarnos nunha liña ao principio. Ademais, temos a sorte que dende que demos a coñecer á directiva xa hai xente que se nos está unindo e que non teñen inconveniente en sumarse ao proxecto. Aproveitaremos o momento para ilos engadindo oficialmente.